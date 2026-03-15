Створено новий магніт: у мільйон разів сильніший за магнітне поле Землі, але поміщається в руці

Новий мініатюрний, але дуже потужний магніт може зробити революцію в сучасних технологіях.

Магніти — це найважливіша технологія в нашому сучасному житті. Магніти використовуються практично у всій електроніці та більшості побутових приладів. Найпотужніші магніти застосовуються як у передових наукових дослідженнях і при створенні нових технологій. Але такі магніти зазвичай великі і вимагають багато електроенергії для створення сильних полів. Тепер вчені розробили магніт, який змінює правила гри. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише IFLScience.

Вчені створили два мініатюрні магніти, використовуючи високотемпературні надпровідні матеріали, намотані на провідну стрічку, вкриту рідкісноземельним матеріалом з оксиду барію і міді. Різні конфігурації магнітів створюють магнітне поле потужністю від 38 до 42 тесла.

Найпотужніший у світі стаціонарний магніт має потужність 45,5 тесла, і він розташований у Національній лабораторії сильних магнітних полів США. Це досить великий пристрій, що споживає багато електроенергії. Найпотужніший у світі резистивний магніт знаходиться в Китаї і має потужність 42,02 тесла. Новий магніт має порівнянну потужність магнітного поля, але він набагато менший і дешевший у використанні.

За словами вчених, незважаючи на набагато вищу щільність струму, новий міні-магніт потребує в кілька тисяч разів менше енергії. Вчені вважають, що такі мініатюрні, але дуже потужні магніти можуть зробити революцію революцію в сучасних технологіях.

Для порівняння глобальне магнітне поле Землі має потужність від 25 до 64 мікротесла. Це означає, що новий магніт приблизно в 1 мільйон разів сильніший за все магнітне поле нашої планети. При цьому новий магніт легко тримати в руці, адже він маленький, хоча знадобиться деякий захист.

По-перше, новий магніт має потужність магнітного поля, яка вважається небезпечною для людини. Наприклад, потужність магнітного поля апаратів МРТ не перевищує 4 тесла. По-друге, цей магніт тримати в руці буде дуже не комфортно через його надзвичайно низьку температуру. Хоча надпровідники є високотемпературними матеріалами, їхня температура все ж таки значно нижча за нуль, якщо точніше, то трохи менша за мінус 195 градусів Цельсія.

Найсильнішим магнітним полем у Всесвіті володіють магнетари. Це різновид нейтронних зірок — дуже щільних об'єктів діаметром близько 20 кілометрів. Вони виникають після смерті звичайних зірок, маса яких у кілька десятків разів більша за масу Сонця.

Потужність магнітного поля магнетарів сягає 10-100 мільярдів тесла. Якби такий магніт перебував поруч із Землею на відстані приблизно 1000 км, то його магнітне поле могло б розірвати тіла всіх людей на планеті на атоми.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Землі найсильніше магнітне поле у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що вчені нарешті розібралися із загадкою магнітного поля Місяця і з'ясували, яке воно насправді.

Ще Фокус писав про те, що дні на Землі стають довшими і такого не було останні 3 мільйони років.