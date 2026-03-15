Алюміній може стати ціннішим, ніж золото: що створили вчені

Дорогоцінні метали, відомі як метали платинової групи, відіграють важливу роль як каталізатори в хімічних реакціях, але їх важко добувати, і вони завдають шкоди навколишньому середовищу. Тепер вчені створили новий вид алюмінію, який може бути хорошою альтернативою дорогоцінним металам. Попередні результати показують, що новий вид алюмінію дає змогу проводити такі реакції, як розщеплення двохатомного водню та утворення етилену, і може перевершити перехідні метали за безпрецедентним рівнем реакційної здатності. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Popular Mechanics.

Наприкінці XIX століття алюміній вважався дорогоцінним металів, адже кілограм алюмінію коштував кілька десятків тисяч доларів за сучасним курсом, і його вартість зрівнялася з ціною срібла. Але на початку XX століття ціна алюмінію знизилася в сотні разів, що зробило революцію в сучасній економіці. Тепер алюміній може стати в деякому сенсі ціннішим за золото, адже цей метал може стати такою необхідною дешевою альтернативою для надзвичайно важливої технології — каталізаторів.

Вчені створили новий вид алюмінію, який являє собою з'єднання з трьох атомів алюмінію, розташованих у трикутній структурі. Завдяки своїй високій реакційній здатності та здатності зберігати свої властивості під час розчинення в різних розчинах, цей новий алюміній може стати дешевшою та екологічно чистою альтернативою типовим каталізаторам. Зазвичай як каталізатори в деяких хімічних реакціях використовують метали платинової групи, одні з перехідних металів.

За словами вчених, перехідні метали є основними елементами хімічного синтезу і каталізу, але багато з них важко і дорого добувати. Алюміній приблизно в 20 000 разів дешевше, ніж дорогоцінні метали, такі як платина і паладій.

Платина і паладій є чудовими каталізаторами, тому що вони мають високу стійкість до корозії та окислення, але при цьому легко розривають і утворюють хімічні зв'язки.

Але видобувати платину непросто, і це дорого обходиться навколишньому середовищу. Наприклад, більша частина світової платини видобувається в Південній Африці і це дуже енергоємний видобуток, для якого використовується електроенергія, створена за допомогою спалювання вугілля.

Новий алюміній, створений вченими, є винятково хорошим каталізатором для низки хімічних реакцій. Найбільш важливими з них є розщеплення двоатомного водню (важливий хімічний процес у виробництві водневої енергії) та отримання етилену, що використовується в пластмасах.

Вивчаючи каталітичні властивості нового алюмінію, вчені також виявили нові реакційні здібності, що перевершують можливості перехідних металів.

