Вражаюче відкриття: у Китаї виявлено майже 10 мільйонів тонн рідкоземельних елементів

Флюорит відіграє вирішальну роль у виробництві напівпровідників і літій-іонних батарей.

У Китаї виявлено нові великі родовища критично важливих мінералів, включно з рідкісноземельними елементами і флюоритом, які необхідні для високотехнологічного виробництва, енергетичної та оборонної промисловості, пише Фокус.

У провінції Сичуань було виявлено 9,7 млн тонн оксидів рідкісноземельних елементів, внаслідок чого загальні доведені запаси родовища досягли 10,4 млн тонн.

Дослідження також виявили значні кількості інших промислових мінералів: 27,1 млн тонн флюориту і 37,2 млн тонн бариту. Влада Китаю класифікувала обидва родовища як "надвеликі", підкреслюючи масштаб відкриття та його потенційну стратегічну важливість для китайської промисловості.

Очікується, що виявлені запаси критично важливих мінералів, включно з рідкоземельними елементами, ще більше зміцнять домінування Китаю у світовому виробництві рідкоземельних елементів. Це група з 17 хімічних елементів, які необхідні для виробництва різних технологій, починаючи від смартфонів і електромобілів і закінчуючи передовими системами озброєння і космічними апаратами.

Експерти вважають, що найбільш значущий аспект відкриття криється в іншому. За словами Ван Денхуна з Китайської академії геологічних наук, родовища флюориту і бариту є воістину "приголомшливими" знахідками.

Флюорит (мінерал, фторид кальцію) відіграє вирішальну роль у виробництві напівпровідників і літій-іонних батарей, а барит (мінерал, сульфат барію) незамінний у видобутку нафти і газу, де його використовують для стабілізації свердловин і запобігання викидам. Без бариту сучасна розвідка вуглеводнів, включно з видобутком сланцевої нафти, фактично зупинилася б.

Також у провінції Ганьсу було виявлено додаткові запаси сурми, які оцінюються в 51 455 тонн. Цей метал, який зазвичай використовують як вогнезахисний склад у пластмасах і електронних компонентах, є ключовим промисловим ресурсом. Нова знахідка, як очікується, збільшить доведені запаси регіону більш ніж на 50%.

Китай посідає домінуюче становище у світовому виробництві рідкісноземельних елементів і дедалі частіше використовує свій контроль над цими найважливішими матеріалами як важіль тиску в торговельних і технологічних суперечках зі США.

Під час написання матеріалу використано джерела: South China Morning Post, Interesting Engineering.