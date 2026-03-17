Астероид Рюгу содержит все элементы ДНК и РНК: подтверждает теорию происхождения жизни

Одна из популярных теорий гласит, что жизнь на Земле могла появиться благодаря тому, что астероиды доставили на нашу планету необходимые компоненты. Новое исследование подтверждает эту теорию.

Японские ученые изучили образцы горных пород, доставленных с астероида Рюгу, и обнаружили все необходимые компоненты для создания ДНК и РНК, которые лежат в основе жизни на Земле. Согласно одной из самых популярных теорий о зарождении жизни на нашей планете, в далеком прошлом астероиды падали на Землю и принесли с собой строительные блоки жизни. Это стало основой для проявления живых организмов на нашей планете. Новое исследование показывает, что эта теория, похоже верна, пишет Фокус.

В 2020 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы горных пород, собранные на астероиде Рюгу шириной 900 метров. Ранее ученые обнаружили в образцах одно из четырех азотистых оснований РНК – урацил.

Если ДНК функционирует как генетический план, то РНК является важнейшим посредником, преобразующим инструкции, содержащиеся в ДНК, для их реализации.Теперь ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу все азотистые основания РНК и ДНК: урацил, аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

По словам ученых, этот открытие не означает, что на Рюгу существовала жизнь. Наличие в составе астероида, который существует миллиарды лет, строительных блоков РНК и ДНК говорит о том, что астероиды могли создавать и сохранять молекулы, необходимые для химических процессов, связанных с происхождением жизни на Земле.

Учитывая то, что такие же строительные блоки жизни ранее были обнаружены в образцах астероида Бенну, это означает, что эти молекулы широко распространены в Солнечной системе. Это подтверждает теорию о том, что астероиды внесли свой вклад в появление жизни на нашей планете, говорят ученые.

Поверхность астероида Рюгу Фото: JAXA

Авторы исследования говорят, что ранее азотистые основания были обнаружены также в составе некоторые метеоритов, упавших на Землю, которые были частью астероидов.

В рамках исследования ученые сравнили количество азотистых оснований в составе разных космических камней, и обнаружили, что оно варьируется в зависимости от истории этих камней.

Также исследователи обнаружили связь между соотношением азотистых оснований и концентрацией другого важного для жизни химического элемента: аммиака.

По словам ученых, ни один известный механизм создания строительных блоков жизни не предсказывает такой связи, а значит мог существовать ранее неизвестный процесс образования азотистых оснований в материалах в ранней Солнечной системе.

При написании материала использованы источники: Nature Astronomy, Phys.