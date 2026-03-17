Астероїд Рюгу містить усі елементи ДНК і РНК: підтверджує теорію походження життя

Одна з популярних теорій свідчить, що життя на Землі могло з'явитися завдяки тому, що астероїди доставили на нашу планету необхідні компоненти. Нове дослідження підтверджує цю теорію.

Японські вчені вивчили зразки гірських порід, доставлених з астероїда Рюгу, і виявили всі необхідні компоненти для створення ДНК і РНК, які лежать в основі життя на Землі. Згідно з однією з найпопулярніших теорій про зародження життя на нашій планеті, в далекому минулому астероїди падали на Землю і принесли з собою будівельні блоки життя. Це стало основою для прояву живих організмів на нашій планеті. Нове дослідження показує, що ця теорія, схоже, правильна, пише Фокус.

2020 року японський космічний апарат "Хаябуса-2" доправив на Землю зразки гірських порід, зібрані на астероїді Рюгу завширшки 900 метрів. Раніше вчені виявили у зразках одну з чотирьох азотистих основ РНК — урацил.

Якщо ДНК функціонує як генетичний план, то РНК є найважливішим посередником, який перетворює інструкції, що містяться в ДНК, на їх реалізацію. Тепер науковці виявили в зразках астероїда Рюгу всі азотисті підстави РНК і ДНК: урацил, аденін, гуанін, цитозин і тимін.

Астероїд Рюгу

За словами вчених, це відкриття не означає, що на Рюгу існувало життя. Наявність у складі астероїда, який існує мільярди років, будівельних блоків РНК і ДНК свідчить про те, що астероїди могли створювати та зберігати молекули, необхідні для хімічних процесів, пов'язаних із походженням життя на Землі.

З огляду на те, що такі самі будівельні блоки життя раніше були виявлені в зразках астероїда Бенну, це означає, що ці молекули широко поширені в Сонячній системі. Це підтверджує теорію про те, що астероїди зробили свій внесок у появу життя на нашій планеті, кажуть учені.

Поверхня астероїда Рюгу

Автори дослідження кажуть, що раніше азотисті основи було виявлено також у складі деяких метеоритів, що впали на Землю, які були частиною астероїдів.

У рамках дослідження вчені порівняли кількість азотистих основ у складі різних космічних каменів, і виявили, що вона варіюється залежно від історії цих каменів.

Також дослідники виявили зв'язок між співвідношенням азотистих основ і концентрацією іншого важливого для життя хімічного елемента: аміаку.

За словами вчених, жоден відомий механізм створення будівельних блоків життя не передбачає такого зв'язку, а отже, міг існувати раніше невідомий процес утворення азотистих основ у матеріалах у ранній Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, у складі астероїда Рюгу було виявлено мінерали, які старші за Землю.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Phys.