Самый большой миф в истории Англии: раскрыта тайна битвы при Гастингсе 1066 года (фото)

Учебники истории, вероятно, придется переписать. Новое исследование показывает, что самый большой поход в английской истории – это миф.

Битва при Гастингсе произошла 14 октября 1066 года и стала поворотным моментом в истории Англии. После этой битвы англосаксы оказались под властью нормандцев. Так закончилась длительная история англосаксонских королей. Армия короля Англии Гарольда II была полностью разгромлена войсками герцога Нормандии Вильгельма II, а сам англосаксонский король погиб. В декабре 1066 года герцог Нормандии стал королем Англии под именем Вильгельм I. Долгое время считалось, что Гарольд II совершил героическую переброску войск по суше к Гастингсу после победы над викингами. Таким образом он и его армия преодолели около 320 километров, чтобы сразиться с нормандскими завоевателями. Но исследователи из Университета Восточной Англии утверждают, что легендарного похода короля Гарольда никогда не было. Вместо этого, как утверждают ученые, армия была перемещена в основном по морю, пишет Фокус.

В 1066 году последний англосаксонский король Англии Гарольд II столкнулся с большой проблемой. На трон претендовали герцог Нормандии Вильгельм II и король Норвегии Харальд Суровый. Последний потерпел сокрушительное поражение от англосаксов в битве при Стамфорд-Бридже 25 сентября 1066 года. Вскоре Гарольд II узнал о высадке нормандской армии на юге Англии и поспешил на новую битву, которая для него и для его армии закончилась полным поражением.

Одним из главных источников для изучения истории Англии является "Англосаксонская хроника", которая описывает период с конца V века нашей эры до 1154 года, то есть с момента заселения Великобритании англами и саксами. Эта хроника была создана в IX веке, а затем дополнялась вплоть до середины XII века.

Исследователи из Университета Восточной Англии утверждают, что легендарного похода короля Гарольда никогда не было. Вместо этого, как утверждают ученые, армия была перемещена в основном по морю Фото: Daily Mail

Авторы исследования заново проанализировали "Англосаксонскую хронику" и пришли к выводу, что легендарный поход короля Гарольда II к месту битвы при Гастингсе в 166 году на самом деле не был сухопутной операцией, как считалось ранее. По большей части, как считают ученые, войска англосаксов были переправлены на кораблях по морю. А идею о том, что это был героический поход, как утверждают исследователи, придумали английские историки в XIX веке, которые неправильно интерпретировали информацию из "Англосаксонской хроники". Таким образом, как говорят ученые, был создан величайший миф в истории Англии.

Гарольд II. Последний англосаксонский король Англии Фото: Wikipedia

До сих пор широко считалось, что хроника подразумевает, что король Гарольд II распустил свой флот в сентябре 1066 года. Поэтому, он как считалось, и вынужден был перебрасывать войска на юг по 320–километровому маршруту по суше.

В "Англосаксонской хронике" говорится, что корабли "вернулись домой", что историки XIX века истолковали как роспуск флота Гарольдом II. Но новое исследование показывает, что эта интерпретация неверна.

Вильгельм I, король Англии с 1066 по 1087 годы. Благодаря этому королю английский язык напонился большим количеством французских слов Фото: Wikipedia

Ученые не обнаружили свидетельств того, что армия Гарольда в полном составе переместилась к Гастингсу по суше. Вместо этого, как выяснили ученые, флот Гарольда использовался для защиты южного побережья Англии, затем для поддержки битвы против норвежских викингов, и, наконец, для быстрого перемещения войск на юг после битвы при Стамфорд-Бридже, чтобы противостоять герцогу Вильгельму.

Авторы исследования говорят, что современное представление о легендарном марше было сформировано на исторических документах позапрошлого века, где утверждалось, что король Гарольд распустил свой флот перед битвой, но на самом деле этот флот все время был в боевой готовности и перемещался вдоль берегов Англии.

Новые данные ставят под сомнение одну из самых известных страниц в истории Англии, которая касается знаменитой битвы при Гастингсе 1066 года. Но результате этого исследования, скорее всего, вызовут споры в научном сообществе.

Как уже писал Фокус, израильский Стоунхендж оказался частью чего-то большего: археологи нашли неизвестные сооружения.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили 700-метровый астероид с невозможной скоростью вращения.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.