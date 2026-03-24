Новый сверхзвуковой самолет NASA совершил второй полет: пришлось быстро завершить (видео)

Второй испытательный полет сверхзвукового самолета X-59 был прерван из-за неисправности. И все же инженеры собрали много ценных данных.

Новый сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил свой второй испытательный полет, но он длился недолго. Революционный самолет приземлился всего через девять минут после взлета. Полет был прерван из-за технической проблемы, но инженеры смогли собрать информацию, которая будет использована в будущих испытаниях, пишет Фокус.

Первый полет X-59

"Тихий" сверхзвуковой самолет X-59 взлетел с авиабазы Эдвардс в Калифорнии 20 марта, но уже через несколько минут пилот увидел предупреждение системы управления в кабине самолета о технической неисправности. В итоге пилот успешно приземлил самолет через 9 минут, прервав запланированное испытание революционного самолета X-59.

В NASA сообщили, что несмотря на быстрое окончание второго испытательного полета X-59, инженеры собрали много ценных данных, которые будут использованы во время дальнейших испытаний в 2026 году.

С 1973 года в США запрещены полеты гражданских сверхзвуковых самолетов, то есть тех, которые летают быстрее скорости звука — 1225 км/ч. Дело в том, что сверхзвуковые самолеты создают очень сильные звуковые удары во время преодоления звукового барьера. X-59 спроектирован для полетов со сверхзвуковой скоростью, но он создает лишь тихий звуковой удар.

NASA с помощью X-59 хочет доказать, что сверхзвуковые полеты могут быть "тихими". Если это получится, то запрет на сверхзвуковые полеты над населенными пунктами США может быть снят. Таким образом гражданские сверхзвуковые самолеты смогут снова вернуться в небо над США.

Сверхзвуковой самолет X-59 построен создан NASA совместно с компанией Lockheed Martin. Его длина составляет 30,5 метров, а размах крыльев – 9 метров. X-59 может набирать скорость до 1500 км/ч.

Первый полет сверхзвукового самолета X-59, который продолжался 67 минут, состоялся 29 октября 2025 года, как уже писал Фокус. По данным NASA он прошел успешно. Самолет поднялся на высоту 3660 метров и достиг скорости 370 км/ч, как и планировалось.

Второй испытательный полет X-59 должен был также длиться около часа, и пилот должен был поднять самолет на высоту 6100 метров. При этом самолет должен был достичь скорости 418 км/ч. Но все пошло не по плану.

NASA планирует провести в 2026 году серию испытаний сверхзвукового самолета X-59, чтобы он смог преодолеть звуковой барьер. Во время новых испытаний ученые будут проверять насколько тихим является этот революционный сверхзвуковой самолет.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.