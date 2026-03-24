Китай побудував плавучі сонячні електростанції: вони вирішують одразу дві проблеми (відео)

Брак води загрожує мільярдам людей у всьому світі, але китайські плавучі сонячні електростанції вирішують одразу кілька проблем.

У Китаї знаходяться дві найбільші у світі плавучі сонячні електростанції: Dezhou Dingzhuang потужністю 320 мегават і Three Gorges потужністю 150 мегават. Це не експериментальний проєкт, а установки, які ефективно генерують електроенергію, плаваючи на водосховищах. Ці величезні сонячні електростанції виробляють чисту енергію, а також затінюють водосховища, щоб запобігти випаровуванню води. Таким чином вони вирішують дві проблеми: брак води і чистої енергії, пише Фокус.

Технологія, яка полягає у встановленні сонячних панелей на плавучих платформах, перетворює невикористовувані водні поверхні на генератори енергії, при цьому сонячні панелі не займають цінні сільськогосподарські землі. Ці установки одночасно зберігають місце для вирощування сільськогосподарських культур, генерують чисту енергію та забезпечують водою населення.

Холодніші сонячні панелі виробляють більше електроенергії, одночасно знижуючи проблему нестачі води. Плаваючі сонячні панелі забезпечують тінь, зменшуючи випаровування з поверхні водосховищ. Це особливо корисно в посушливих районах. Така система забезпечує подвійну вигоду: вода залишається у водосховищах для сільського господарства і пиття, а охолоджувальний ефект підвищує ефективність панелей до 10%.

Сонячні батареї на даху будинків нагріваються під час спеки влітку, але плаваючі сонячні панелі залишаються прохолоднішими завдяки природній терморегуляції води. У результаті виходить більше електроенергії з тієї ж кількості сонячного світла.

Покриття всього 1% штучних водойм на планеті могло б забезпечити електроенергією 400 мільйонів будинків по всьому світу. Потужність плаваючих сонячних електростанцій у світі вже перевищує 3 гігавати. Використання навіть невеликої частини наявних водосховищ, озер і штучних водойм могло б генерувати 400 гігават чистої енергії.

Але актуальними залишаються екологічні проблеми. Зміна температури води і порушення середовища проживання турбують учених-екологів, а деградація матеріалів може призвести до викиду забруднювальних речовин у воду.

Водночас плавучі сонячні панелі також зменшують цвітіння водоростей, обмежуючи проникнення сонячного світла, створюючи чистішу воду і одночасно виробляючи електроенергію.

Лідерство Китаю в галузі плавучих електростанцій демонструє, як поновлювана енергія може розв'язувати проблеми, що виходять за рамки простого скорочення викидів вуглецю.

Як уже писав Фокус, 11 000 кілометрів сонячних панелей на Місяці можуть цілодобово забезпечувати Землю енергією.

Під час написання матеріалу використано джерела: YahooTech.