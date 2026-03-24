11 000 кілометрів сонячних панелей на Місяці можуть цілодобово забезпечувати Землю енергією

Японська компанія представила проєкт будівництва на Місяці величезного кільця з сонячних панелей, що оперізує екватор. Ці сонячні панелі зможуть у режимі 24/7 збирати сонячну енергію і передавати її на Землю для цілодобового постачання планети електроенергією.

Японська компанія Shimizu представила проект під назвою "Місячне кільце". Пояс із сонячних панелей завдовжки 11 000 кілометрів, побудований за допомогою місячного реголіту, зможе безперервно отримувати сонячне світло і передавати на Землю до 13 000 тераватт чистої енергії за допомогою мікрохвиль або лазерів. Така передача енергії може відбуватися цілодобово, пише Фокус.

Оскільки Місяць постійно отримує сонячне світло, компанія Shimizu пропонує побудувати на Місяці сонячну електростанцію, яка могла б генерувати енергію цілодобово і передавати її на Землю.

Проєкт під назвою "Місячне кільце" передбачає будівництво пояса із сонячних панелей на екваторі Місяця завширшки 400 км і завдовжки 11 000 км. Основа для сонячних панелей буде побудована з місячного реголіту (ґрунт на Місяці), який можна перетворити на бетон. Будівництвом сонячної електростанції повинні будуть займатися роботи.

Фото: The Daily Galaxy

Використання матеріалів, уже наявних на Місяці, допомогло б уникнути транспортування всього необхідного для будівництва "Місячного кільця" матеріалу, що коштуватиме дуже дорого. У компанії Shimizu заявили, що сонячні панелі на Місяці зможуть виробляти до 13 000 терават енергії і передавати її постійно на Землю. Таким чином наша планета могла б отримувати в режимі 24/7 чисту енергію. Вона повинна передаватися за допомогою мікрохвиль і лазерів на приймальні станції на Землі.

Вартість такого проекту не називається. Також незрозуміло, як японська компанія збирається боротися з місячним пилом, який може заважати роботі обладнання і покривати сонячні панелі.

У Shimizu припускають, що будівництво гігантської місячної електростанції може розпочатися вже 2035 року, але багато деталей залишаються незрозумілими.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Galaxy.