11 000 километров солнечных панелей на Луне могут круглосуточно обеспечивать Землю энергией

Японская компания представила проект строительства на Луне огромного кольца из солнечных панелей, опоясывающего экватор. Эти солнечные панели смогут в режиме 24/7 собирать солнечную энергию и передавать ее на Землю для круглосуточного снабжения планеты электроэнергией.

Японская компания Shimizu представила проект под названием "Лунное кольцо". Пояс из солнечных панелей диной 11 000 километров, построенный с помощью лунного реголита, сможет непрерывно получать солнечный свет и передавать на Землю до 13 000 тераватт чистой энергии с помощью микроволн или лазеров. Такая передача энергии может происходить круглосуточно, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Поскольку Луна постоянно получает солнечный свет, компания Shimizu предлагает построить на Луне солнечную электростанцию, которая могла бы генерировать энергию круглосуточно и передавать ее на Землю.

Відео дня

Проект под названием "Лунное кольцо" предусматривает строительство пояса из солнечных панелей на экваторе Луны шириной 400 км и длиной 11 000 км. Основание для солнечных панелей будет построено из лунного реголита (почва на Луне), который можно превратить в бетон. Строительством солнечной электростанции должны будут заниматься роботы.

Использование материалов, уже имеющихся на Луне, помогло бы избежать транспортировки всего необходимого для строительства "Лунного кольца" материала, что будет стоить очень дорого. В компании Shimizu заявили, что солнечные панели на Луне смогут производить до 13 000 тераватт энергии и передавать ее постоянно на Землю. Таким образом наша планета могла бы получать в режиме 24/7 чистую энергию. Она должна передаваться с помощью микроволн и лазеров на приемные станции на Земле.

Стоимость такого проекта не называется. Также неясно, как японская компания собирается бороться с лунной пылью, которая может мешать работе оборудования и покрывать солнечные панели.

В Shimizu предполагают, что строительство гигантской лунной электростанции может начаться уже в 2035 году, но многие детали остаются неясными.

Как уже писал Фокус, на Луне появился новый нерукотворный объект: он размером с два футбольных поля.

Также Фокус писал о том, что первая в мире квантовая батарея может произвести революцию в хранении и передаче энергии.

При написании материала использованы источники: Daily Galaxy.