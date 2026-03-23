Революция в хранении энергии: первая в мире квантовая батарея обеспечивает сверхбыструю зарядку

Ученые создали квантовую батарею, которая использует странные законы квантовой физики для невероятно быстрой зарядки. Эта батарея потенциально превосходит по характеристикам традиционные батареи.

Австралийские ученые из Мельбурнского университета и Мельбурнского королевского технологического университета создали прототип квантовой батареи, которая может произвести революцию в хранении энергии. Используя квантовые эффекты, она обеспечивает гораздо более быструю зарядку, чем обычные батареи. При этом квантовая батарея заряжается быстрее по мере увеличения ее размера, пишет Фокус.

Ученые сделали важный шаг вперед в области хранения энергии, успешно разработав и протестировав то, что считается первым в мире экспериментальным образцом квантовой батареи. Исследователи говорят, что эта технология может изменить способы хранения и передачи энергии, потенциально позволяя устройствам заряжаться со значительно большей скоростью.

По словам ученых, как и традиционные батареи квантовые батареи поглощают, хранят и передают энергию. Но если обычные батареи основаны на химических реакциях, то квантовые батареи используют свойства квантовой механики. Преимущество квантовых батарей заключается в том, что они поглощают энергию в одном событии "сверхпоглощения", что ускоряет зарядку батареи. Также квантовые эффекты помогают квантовой батарее быстрее другие заряжать устройства.

Ученые проверили характеристики прототипа квантовой батареи во время экспериментов и смогли подтвердить, что она действительно очень быстро заряжается и так же быстро передает энергию. Полученные результаты дают представление о том, как квантовые энергетические системы могут обеспечивать энергией будущие технологии.

По словам ученых, исследование подтверждает захватывающий потенциал квантовых батарей для достижения быстрой, масштабируемой зарядки и хранения энергии при комнатной температуре, закладывая основу для энергетических решений следующего поколения.

Также результаты эксперимента подтверждают квантовый эффект, который совершенно противоречит интуиции: квантовые батареи заряжаются быстрее по мере увеличения их размеров.

Хотя в исследованиях квантовых батарей еще многое предстоит сделать, ученые уже сделали важный шаг к реализации их возможностей. Теперь исследователи хотят увеличить время хранения энергии квантовыми батареями.

При написании материала использованы источники: Nature Light: Science & Applications, University of Melbourne, Science Daily.