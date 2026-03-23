Революція у зберіганні енергії: перша у світі квантова батарея забезпечує надшвидку зарядку

Вчені створили квантову батарею, яка використовує дивні закони квантової фізики для неймовірно швидкого заряджання. Ця батарея потенційно перевершує за характеристиками традиційні батареї.

Австралійські вчені з Мельбурнського університету і Мельбурнського королівського технологічного університету створили прототип квантової батареї, яка може здійснити революцію в зберіганні енергії. Використовуючи квантові ефекти, вона забезпечує набагато швидшу зарядку, ніж звичайні батареї. При цьому квантова батарея заряджається швидше в міру збільшення її розміру, пише Фокус.

Учені зробили важливий крок уперед у галузі зберігання енергії, успішно розробивши та протестувавши те, що вважається першим у світі експериментальним зразком квантової батареї. Дослідники кажуть, що ця технологія може змінити способи зберігання і передавання енергії, потенційно дозволяючи пристроям заряджатися зі значно більшою швидкістю.

За словами вчених, як і традиційні батареї, квантові батареї поглинають, зберігають і передають енергію. Але якщо звичайні батареї засновані на хімічних реакціях, то квантові батареї використовують властивості квантової механіки. Перевага квантових батарей полягає в тому, що вони поглинають енергію в одній події "надпоглинання", що прискорює зарядку батареї. Також квантові ефекти допомагають квантовій батареї швидше за інші заряджати пристрої.

Вчені перевірили характеристики прототипу квантової батареї під час експериментів і змогли підтвердити, що вона справді дуже швидко заряджається і так само швидко передає енергію. Отримані результати дають уявлення про те, як квантові енергетичні системи можуть забезпечувати енергією майбутні технології.

За словами вчених, дослідження підтверджує захоплюючий потенціал квантових батарей для досягнення швидкого, масштабованого заряджання і зберігання енергії за кімнатної температури, закладаючи основу для енергетичних рішень наступного покоління.

Також результати експерименту підтверджують квантовий ефект, який абсолютно суперечить інтуїції: квантові батареї заряджаються швидше в міру збільшення їхніх розмірів.

Хоча в дослідженнях квантових батарей ще багато що належить зробити, вчені вже зробили важливий крок до реалізації їхніх можливостей. Тепер дослідники хочуть збільшити час зберігання енергії квантовими батареями.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Light: Science & Applications, University of Melbourne, Science Daily.