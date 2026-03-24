На Місяці з'явився новий нерукотворний об'єкт: він розміром із два футбольні поля (фото)

За допомогою даних космічного апарату NASA на Місяці було виявлено величезний новий кратер. Його ширина становить 225 метрів.

Планетолог Марк Робінсон проводив стандартний аналіз зображень поверхні Місяця, які постійно робить космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. У підсумку вчений виявив на знімках раніше невідомий картер. Його ширина становить 225 метрів, що більше ніж розмір двох футбольних полів. При цьому розрахунки показують, що такі кратери на Місяці утворюються приблизно раз на 139 років, пише Фокус.

За словами Робінсона, новий величезний кратер на Місяці з'явився внаслідок падіння великого астероїда у квітні або травні 2024 року. Розрахунки, засновані на інших особливостях місячної поверхні, показують, що кратери такого розміру, тобто близько 225 метрів, з'являються на Місяці раз на 139 років.

Один із перших нових кратерів на Місяці, виявлених апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, після початку його місії в 2009 році, мав ширину 70 метрів. Робінсон каже, що він сподівався виявити в даних зонда NASA новий кратер завширшки щонайменше 100 метрів, але вийшло знайти кратер удвічі більшого розміру.

За словами планетолога, новий кратер утворився на кордоні між поритими кратерами височинами і широким місячним морем, створеним із рідкої лави, що скупчилася на поверхні Місяця.

Глибина нового кратера на Місяці становить приблизно 43 метри, а значить удар астероїда був дуже сильним. Круті краї картера припускають, що він був створений у міцному матеріалі, такому як застигла лава. Але форма кратера злегка витягнута, що говорить про те, що місячна кора під ним не зовсім однакова, каже Робінсон.

Навколо кратера знаходяться яскраві викиди з каміння і пилу, які розлетілися на всі боки під час удару астероїда. Ці викиди простягаються на сотні метрів від кратера, але найдальші наслідки удару спостерігаються на відстані до 120 кілометрів.

Це може бути поганою новиною для майбутніх баз на Місяці. Уламки гірських порід, викинуті внаслідок ударів астероїдів по поверхні Місяця, можуть досягати місячних житлових модулів на високій швидкості і з дуже великої відстані.

Робінсон каже, що місячні бази потрібно спроектувати таким чином, щоб вони могли витримати зустріч з уламками гірських порід, які можуть переміщатися зі швидкістю 1 км/с.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science News