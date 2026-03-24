У хмарах Юпітера блукають електричні розряди: вони в 100 разів потужніші, ніж блискавки (фото)

Космічний апарат NASA "Юнона" може незабаром закінчити свою роботу через нестачу фінансування. Але поки що він дає можливість вченим робити захопливі відкриття.

Нові дані, отримані за допомогою космічного апарату "Юнона", показують, що колосальні шторми на Юпітері створюють блискавки, які щонайменше в 100 потужніші, ніж на Землі. При цьому доля апарату NASA залишається невизначеною. Проблема в грошах, пише Фокус.

Космічний апарат NASA "Юнона" з 2016 року вивчає Юпітер і його головні супутники. Це єдиний зонд людства, який вивчає найбільшу планету Сонячної системи з близької відстані. У 2021 році місія зонда була виконана на 5 років, але невідомо чи відбудеться нове продовження місії, адже бюджет NASA був скорочений. Але вчені не втрачають надію, що гроші на продовження місії будуть отримані, адже апарат "Юнона" продовжує передавати надзвичайно цінні дані про Юпітер. Але поки що майбутнє зонда залишається невизначеним.

Нагадуємо, що на Юпітері в атмосфері існують найбільші в Сонячній системі циклонічні та антициклонічні шторми. Найвідомішим атмосферним штормом газового гіганта є Велика Червона Пляма.

Фото: NASA

Космічний апарат "Вояджер-1" 1979 року вперше надав вченим дані про шторми на Юпітері і тоді ж науковці дізналися, що на газовому гіганті шторми створюють блискавки. Протягом кількох десятиліть вчені намагалися виміряти потужність цих блискавок, але це вдалося зробити тільки зараз завдяки новим даним зонда "Юнона".

Космічний апарат регулярно сканує атмосферу Юпітера за допомогою такого обладнання, як мікрохвильовий радіометр. Цей прилад може реєструвати радіовипромінювання від блискавок. Зонд уперше зміг вивчити окремі шторми і виміряти потужність блискавок у кожному з них. Виявилося, що блискавки на Юпітері щонайменше в 100 разів потужніші, ніж на Землі. Інші розрахунки показали, що блискавки на Юпітері містять у 500-10 000 разів більше енергії, ніж земні блискавки.

Один зі штормів на Юпітері, де було виявлено потужні блискавки Фото: solar-system

Блискавки на Юпітері, ймовірно, виникають так само, як і блискавки на Землі, де кристали льоду в хмарах отримують електричний заряд, а різниця напруг призводить до ударів блискавки між грозовими хмарами або між хмарою і землею. Існують і суттєві відмінності між планетами. На Юпітері немає поверхні, а кристали льоду в атмосфері містять воду й аміак. На Землі це лише заморожена вода. Атмосферна конвекція на Юпітері також працює інакше. Вологе повітря прагне опуститися, бо воно важче за навколишню багату воднем атмосферу. Азот, який важчий за воду, переважає в атмосфері Землі, тому вологе повітря піднімається вгору.

Таким чином, не тільки величезні розміри Юпітера призводять до великих і потужних штормів. Для підйому вологого повітря вгору потрібно набагато більше енергії, що призводить до посилення вітрів і більш інтенсивних блискавок. Але точні причини таких потужних блискавок на Юпітері досі залишаються загадкою.

