В облаках Юпитера блуждают электрические разряды: они в 100 раз мощнее, чем молнии (фото)

Космический аппарат NASA “Юнона” может вскоре закончить свою работу из-за недостатка финансирования. Но пока что он дает возможность ученым делать захватывающие открытия.

Новые данные, полученные с помощью космического аппарата "Юнона", показывают, что колоссальные штормы на Юпитере создают молнии, которые как минимум в 100 более мощные, чем на Земле. При этом судьба аппарата NASA остается неопределенной. Проблема в деньгах, пишет Фокус.

Космический аппарат NASA "Юнона" с 2016 года изучает Юпитер и его главные спутники. Это единственный зонд человечества, который изучает самую большую планету Солнечной системы с близкого расстояния. В 2021 году миссия зонда была проделан на 5 лет, но неизвестно состоится ли новое продление миссии, ведь бюджет NASA был сокращен. Но ученые не теряют надежду, что деньги на продление миссии будут получены, ведь аппарат "Юнона" продолжает передавать чрезвычайно ценные данные о Юпитере. Но пока будущее зонда остается неопределенным.

Напоминаем, что на Юпитере в атмосфере существуют самые большие в Солнечной системе циклонические и антициклонические штормы. Самым известным атмосферным штормом газового гиганта является Большое Красное Пятно.

Фото: NASA

Космический аппарат "Вояджер-1" в 1979 году впервые предоставил ученым данные о штормах на Юпитере и тогда же ученые узнали, что на газовом гиганте штормы создают молнии. В течение нескольких десятилетий ученые пытались измерить мощность этих молний, но это удалось сделать только сейчас благодаря новым данным зонда "Юнона".

Космический аппарат регулярно сканирует атмосферу Юпитера с помощью такого оборудования, как микроволновый радиометр. Этот прибор может регистрировать радиоизлучение от молний. Зонд впервые смог изучить отдельные штормы и измерить мощность молний в каждом из них. Оказалось, что молнии на Юпитере как минимум в 100 раз мощнее, чем на Земле. Другие расчеты показали, что молнии на Юпитере содержат в 500–10 000 раз больше энергии, чем земные молнии.

Один из штормов на Юпитере, где были обнаружены мощные молнии Фото: NASA

Молнии на Юпитере, вероятно, возникают так же, как и молнии на Земле, где кристаллы льда в облаках получают электрический заряд, а разница напряжений приводит к ударам молнии между грозовыми облаками или между облаком и землей. Существуют и существенные различия между планетами. На Юпитере нет поверхности, а кристаллы льда в атмосфере содержат воду и аммиак. На Земле это лишь замороженная вода. Атмосферная конвекция на Юпитере также работает иначе. Влажный воздух стремится опуститься, потому что он тяжелее окружающей богатой водородом атмосферы. Азот, который тяжелее воды, преобладает в атмосфере Земли, поэтому влажный воздух поднимается вверх.

Таким образом, не только огромные размеры Юпитера приводят к крупным и мощным штормам. Для подъема влажного воздуха вверх требуется гораздо больше энергии, что приводит к усилению ветров и более интенсивным молниям. Но точные причины таких мощных молний на Юпитере до сих пор остаются загадкой.

При написании материала использованы источники: AGU Advances, Arstechnica, Popular Science.