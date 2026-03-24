Не только BMW: еще один крупный производитель авто заменяет людей роботами (видео)
Французский автопроизводитель Renault собирается использовать человекоподобных роботов на большем количестве своих заводов.
Немецкий автопроизводитель BMW уже активно использует человекоподобных роботов для производства автомобилей. Теперь компания Renault объявила о планах разметить 350 человекоподобных роботов ИИ под названием Calvin-40 на своих действующих заводах в течение следующих 18 месяцев. Это одно из крупнейших внедрений человекоподобных роботов с ИИ в действующее производство в автомобильной промышленности. Этот шаг демонстрирует растущую тенденцию интеграции человекоподобных роботов в существующие производственные среды, а не только их использование для исследовательских и демонстрационных проектов, пишет Фокус.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Человекоподобные роботы Calvin уже работают на на одном из заводов компании Renault во Франции. В настоящее время они выполняет операции, связанные с автомобильными шинами, включая их подъем и перемещения в рамках производственного процесса.
Новый вариант этого робота, Calvin-40, разработан для работы уже на существующих заводах. Робот с искусственным интеллектом предназначен для перемещения тяжелых компонентов, автономной навигации в заводских помещениях и работы в рамках рабочих процессов, разработанных для людей.
Традиционная промышленная автоматизация обычно опирается на стационарные роботизированные ячейки, структурированные рабочие процессы и специализированное оборудование. В отличие от этого, человекоподобные роботы разрабатываются для работы в помещениях, изначально предназначенных для людей. В таких условиях от человекоподобных роботов ожидается выполнение повторяющихся или физически тяжелых задач, которые трудно автоматизировать с помощью обычных промышленных роботов.
Человекоподобные роботы могут перемещаться по заводским цехам, транспортировать материалы и взаимодействовать с оборудованием и производственными линиями без необходимости серьезных изменений инфраструктуры завода. Подход Renault предполагает, что человекоподобные роботы могут использоваться для дополнения существующих систем автоматизации, а не для их полной замены.
Роботы Calvin используют системы восприятия и навигации на основе искусственного интеллекта, что позволяет им работать в менее структурированных условиях по сравнению с традиционными промышленными роботами, которые обычно функционируют в фиксированных и предсказуемых рабочих пространствах.
Запланированное компанией Renault внедрение сотен человекоподобных роботов с ИИ в производственные процессы по сборке автомобилей в относительно короткие сроки указывает на движение в сторону развертывания таких роботов в больших масштабах в ближайшем будущем.
При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.