В США робот-курьер врезался в автобусную остановку и оставил после себя беспорядок (видео)

Роботы-доставщики уже стали предметом споров в Чикаго, но инцидент, когда робот врезался в автобусную остановку, вывел их на новый уровень, пишет Фокус.

Видео, опубликованной в социальной сети Reddit, уже полно жалоб на роботов-курьеров, работающих в Чикаго, показывает, как один из них врезался в автобусную остановку после чего стекло покрыло не только робота, но и прилегающий тротуар, по словам автора видеозаписи.

На видео не показано, как робот непосредственно ударяется о стекло, поэтому технически возможно, что за этот акт вандализма ответственно что-то другое. И все же робота заметили на месте преступления, а потому автор видео обвиняет именно его в повреждении остановки.

На несколько мгновений робот дергается взад-вперед, словно пытаясь стряхнуть с себя осколки стекла. Затем он съезжает на обочину тротуара, где его тут же останавливает мужчина, который снимает происходящее на смартфон.

По всей видимости, роботом управляет американская компания Serve Robotics. Автор видео утверждает, что сотрудник компании приехал забрать робота-курьера, но забыл убрать осколки стекла. Позже, по словам автора, сотрудник компании JCDecaux, которая занимается размещением рекламы на автобусных остановках в Чикаго, пришел убрать беспорядок.

Этот, по всей видимости, несчастный случай отражает одну из причин, почему многие жители Чикаго и других городов США по-прежнему негативно относятся к роботам-курьерам. Они могут натыкаться на препятствия и мешать перемещению людей по тротуарам. И конечно же они конкурируют с курьерами-людьми.

Это не первый пример того, как робот-курьер саботирует транспортную инфраструктуру. В ситуации, аналогичной инциденту с автобусной остановкой, робот-курьер компании Coco был уничтожен поездом после того, как вышел из строя и остановился посреди железнодорожных путей в Майами.

Хотя роботы-курьеры используются во многих городах США, они столкнулись с заметным сопротивлением общественности именно в Чикаго, где компании Coco и Serve в последние годы значительно расширили свою деятельность.

При написании материала использованы источники: Reddit, Futurism.