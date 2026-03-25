Новое поколение умных машин: робот с ИИ стал сотрудником международного аэропорта в США (фото)

В Международном аэропорту Сан-Хосе появился человекоподобный робот с искусственным интеллектом по имени “Хосе”. Его роль заключается в улучшении обслуживания пассажиров аэропорта.

Международный аэропорт Сан-Хосе представил нового сотрудника. Это интерактивный человекоподобный робот с ИИ, предназначенный для помощи пассажирам, что знаменует собой еще один шаг вперед в интеграции роботов с искусственным интеллектом в транспортную инфраструктуру. Робот, получивший имя "Хосе", создан калифорнийской компанией IntBot. Он будет работать внутри аэропорта, предоставляя путешественникам информацию и помощь в навигации, пишет Фокус.

24 марта в Международном аэропорту Сан-Хосе (Калифорния, США) началось тестирование нового человекоподобного робота с ИИ в рамках четырехмесячного пилотного проекта по внедрению данных технологий в гражданскую авиационную транспортную инфраструктуру.

"Хосе" предназначен для приветствия пассажиров, ответов на вопросы и предоставления информации в режиме реального времени, а также для помощи пассажирам в ориентировании в терминалах огромного аэропорта. Робот размещен в терминале B аэропорта города Сан-Хосе.

Представители аэропорта заявили, что запуск этого проекта подчеркивает важную роль аэропорта Сан-Хосе как полигона для тестирования новых технологий, направленных на улучшение обслуживания пассажиров.

"Хосе" предназначен для приветствия пассажиров, ответов на вопросы и предоставления информации в режиме реального времени Фото: interestingengineering.com

Эта инициатива отражает более широкие усилия городских властей и технологических компаний по изучению того, как ИИ может улучшить обслуживание клиентов и повысить эффективность авиационных транспортных узлов.

Робот "Хосе" может общаться более чем на 50 языках, что делает его особенно полезным для иностранных путешественников. Робот предназначен для работы в загруженных общественных местах, где он должен интерпретировать намерения человека, отвечать на вопросы и предоставлять нужную информацию. Робот представляет собой новое поколение физических систем искусственного интеллекта, которые сочетают в себе восприятие, рассуждение и естественное взаимодействие с человеком.

Городские власти отметили, что размещение робота "Хосе" происходит в то время, когда Сан-Хосе ожидает большого количества иностранных туристов, особенно в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу-2026.

Согласно заявлению компании IntBot, робот "Хосе" представляет собой более широкий сдвиг в сторону социально-интеллектуальных роботов, способных понимать намерения человека и автономно работать таких местах, как аэропорты, больницы и общественные здания.

При написании материала использованы источники: IntBot, Interesting Engineering.