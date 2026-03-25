Американский самолет вынужденно сбросил ядерную бомбу у берегов США: ее не могут найти

После столкновения двух военных самолетов над США в Атлантический океан была сброшена ядерная бомба весом 3500 кг. Это произошло 68 лет назад, но бомбу так и не нашли до сих пор.

В 1958 году во время учений был поврежден бомбардировщик ВВС США B-47. Пилоту пришлось сбросить водородную бомбу на мелководье у острова Тайби, штат Джорджия, США. Несмотря на масштабные поиски до сих пор бомба Mark 15 так и не была найдена. Также точно неизвестно, является ли она реальным ядерным оружием или все же не представляет опасности, пишет Фокус.

Столкновение американских военных самолетов

5 февраля 1958 года полковник Говард Ричардсон взлетел с авиабазы ​​Хоумстед во Флориде на бомбардировщике B-47 и направился на север, пока не достиг побережья штата Джорджия. Задача Ричардсона заключалась в том, чтобы сыграть роль советского бомбардировщика с ядерным оружием на борту в рамках военных учений.

К сожалению, лейтенант Кларенс Стюарт, пилот истребителя F-86, игравшего роль перехватчика, совершил опасный маневр во время захода на атаку подлетел слишком близко к бомбардировщику B-47. В итоге истребитель задел правое крыло бомбардировщика, уничтожив топливный бак и почти оторвав двигатель. Это произошло на высоте почти 12 000 метров. Лейтенант Стюарт благополучно катапультировался, ведь его F-86 потерял крыло, а B-47 начал терять высоту, пока Ричардсон не стабилизировал самолет на высоте примерно 6000 метров и решил продолжать полет.

Дело в том, что на борту бомбардировщика находилась водородная бомба Mark 15, в 100 раз более мощная, чем та, что уничтожила Хиросиму, поэтому безопасная посадка была крайне необходима. К сожалению, повреждения, полученные B-47 в результате столкновения, были слишком велики для обычной посадки, поэтому, Ричардсон принял решение сбросить ядерную бомбу в мелководье залива Уоссоу к северу от острова Тайби. Сброс бомбы произошел на высоте примерно 2000 метров. Пилот надеялся, что бомбу будет легко найти и поднять там, поскольку глубина Атлантического океана в данном месте не превышает нескольких метров. Но он ошибся. Ричардсон совершил жесткую посадку на авиабазе Хантер в штате Джорджия, но водородную бомбу так и не нашли.

Поиск ядерной бомбы

На следующий день после потери бомбы военные из ВВС и ВМС США начали ее поиски, но они не увенчались успехом. Почти через месяц поиски водородной бомбы были прекращены и военные объявили ее потерянной навсегда.

В 2001 году ВВС США опубликовали официальный отчет о данном инциденте. Военные пришли к выводу, что водородная бомба Mark 15, вероятно, все еще находится на дне залива Уоссоу и погребена под слоем ила толщиной от 2 до 5 метров.

Потерянную ядерную бомбу так и не нашли

Эксперты по ядерному оружию до сих пор спорят о том, была ли бомба реальным оружием, способным взорваться, или же нет. ВВС США долгое время утверждали, что бомба Mark 15 была без плутониевой капсулы, необходимой для ядерной реакции. То есть не может произойти ядерный взрыв.

Но в письме помощника министра обороны Джека Говарда от 1966 года, рассекреченном в 1994 году, эта бомба описывалась как полноценное ядерное оружие. Позже Говард отказался от своих слов.

Официальная позиция ВВС США заключается в том, что бомба не представляет угрозы, если ее оставить в покое, но любая попытка ее извлечения может представлять серьезную опасность взрыва. Дело в том, что бомба имела транспортную конфигурацию и содержала несколько десятков килограмм взрывчатки, а также некоторое количество урана. До сих пор где-то на дне у берегов США покоится реликвия холодной войны, которую, возможно, никогда не найдут и не поднимут.

При написании материала использованы источники: Popular Mechanics.