Межзвездный объект 3I/ATLAS выбрасывает в космос 2 тонны воды в секунду: новые снимки (фото)

Астрономы нашли новые доказательства того, что 3I/ATLAS является обычной кометой, которая правда, прибыла из другой звездной системы.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) провели новый анализ данных, собранных космическим аппаратом JUICE во время наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS. Новые данные показывают, что это обычная комета, которая прибыла из другой части нашей галактики, но имеющая свои особенности, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат ЕКА под названием JUICE сейчас летит к Юпитеру, чтобы с 2031 года начать тщательное изучение огромной планеты, а также его главных спутников. Считается, что некоторые из них имеют подземные океаны из жидкой воды, где может существовать внеземная жизнь.

Відео дня

В ноябре 2025 года зонд JUICE оказался в нужном месте и в нужное время, чтобы провести наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая уже пролетела Юпитер и направляется к окраинам Солнечной системы, чтобы покинут ее навсегда. Ученые из ЕКА смогли получить данные наблюдений JUICE только в феврале 2026 года и теперь провели их новый анализ. Астрономы получили новую информацию о свойствах кометы, которая считалась очень страной, но оказалось, что она достаточно обычная, хотя и является межзвездным гостем в Солнечной системе.

Важно отметить, что сейчас ученые считают, что комета 3I/ATLAS образовалась примерно 10-12 миллиардов лет назад и в течение примерно 10 миллионов лет не приближалась ни к одной звезде. Возле Солнца комета 3I/ATLAS оказалась в конце октября прошлого года и как раз после этого события за ней наблюдал аппарат JUICE.

Новые данные показывают, что 3I/ATLAS - это обычная комета, которая прибыла из другой части нашей галактики, но имеющая свои особенности Фото: ESA

Напоминаем, что кометы представляют собой ледяные тела, которые выбрасывают в космос пыль и газообразное вещество, когда их нагревает тепло Солнца, когда они к нему приближаются. То же самое произошло и с 3I/ATLAS. У комет лед сразу превращается в газ, минуя стадию жидкости.

Новые данные показали, что межзвездная комета 3I/ATLAS выбрасывала около 2000 кг воды в виде пара в секунду, что эквивалентно выбросу воды из 70 олимпийских бассейнов в день. Это большой, но не рекордный показатель. Ученые говорят, что знаменитая комета Галлея во время сближения с Солнцем выбрасывает 20 000 кг воды в секунду.

Новые данные показали, что межзвездная комета 3I/ATLAS выбрасывала около 2000 кг воды в виде пара в секунду, что эквивалентно выбросу воды из 70 олимпийских бассейнов в день Фото: ESA

Астрономы также выяснили, что водяной пар выбрасывался только с той части кометы, которая была обращена к Солнцу. Таким образом был образован актихвост кометы. Обычный хвост кометы, состоящий из газа и пыли направлен в сторону от Солнца, но антихвост был направлен к нашей звезде. При этом новые данные показывают, что большая часть водяного пара исходила не из ядра кометы, а из частиц в ее коме. Это облако из газа и пыли, окружающее ядро.

Также астрономы выяснили, что хвост обычный кометы составляет примерно 5 миллионов километров и это также не рекорд. Некоторые кометные хвосты простираются на 10 миллионов километров. Ученые говорят, что несмотря на некоторые экстремальные характеристики, 3I/ATLAS является довольно обычной кометой, которая, правда прибыла из другой звездной системы.

Анализ новых данных продолжается, и астрономы могут все же обнаружить нечто необычное у 3I/ATLAS Фото: ESA

Анализ новых данных продолжается, и астрономы могут все же обнаружить нечто необычное у 3I/ATLAS.

Для JUICE, если не обнаружатся новые межзвездные гости, основное внимание сейчас сосредоточено на Юпитере и его ледяных спутниках. Зонд достигнет их в 2031 году. Тем не менее, эта кампания наблюдений показала, на что способна миссия.

Как уже писал Фокус. астрономы обнаружили внутри 3I/ATLAS ядерное топливо, что снова подняло вопрос о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта.

При написании материала использованы источники: ESA, IFLScience.