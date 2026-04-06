Астронавти місії "Артеміда-2" прибули до Місяця: він не такий, як вони очікували (фото)

Уперше за 54 роки люди опинилися в навколомісячному просторі. Скоро астронавти місії "Артеміда-2" опиняться так далеко від Землі, де ще ніколи не бували люди.

Чотири астронавти місії "Артеміда-2" у понеділок, 6 квітня, о 7:41 за Києвом прибули у сферу впливу Місяця. Це частина космосу, де гравітація Місяця чинить сильніше тяжіння, ніж гравітація Землі. Незважаючи на деякі труднощі, місія NASA йде за планом і вже в ніч на 7 квітня астронавти на космічному кораблі "Оріон" опиняться на найдальшій відстані від нашої планети, де ще ніколи не були люди, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астронавти місії "Артеміда-2" 3 квітня залишили навколоземну орбіту, як уже писав Фокус, і вирушили до Місяця, щоб облетіти його і повернутися назад на Землю приблизно 10 або 11 квітня. Ця місія не передбачає не тільки висадку на поверхню Місяця, але навіть вихід на навколомісячну орбіту. Це означає, що завдання місії полягає в тому, щоб здійснити обліт супутника Землі, зібрати дані про Місяць, а також про стан космічного корабля "Оріон" і вирушити у зворотну подорож на рідну планету.

Відео дня

Фотографія Місяця, зроблена астронавтами місії "Артеміда-2" під час наближення до супутника Землі Фото: solar-system

6 квітня, о 7:41 за Києвом астронавти місії "Артеміда-2", згідно з повідомленням NASA, опинилися у сфері впливу Місяця. У цій частині космосу востаннє перебували астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року. Корабель "Оріон" у цей час перебував на відстані приблизно 62 764 кілометри від Місяця і приблизно 373 368 кілометри від Землі.

Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хансен вже досягли великого успіху, але тепер їм потрібно зробити історичний обліт Місяця і побачити на власні очі його зворотний бік. У цей час астронавти місії "Артеміда-2" перебуватимуть найдалі від Землі, ніж будь-коли були люди.

Досі рекорд відстані від Землі належить астронавтам місії "Аполлон-13", які у квітні 1970 року перебували за 400 171 км від нашої планети. Але приблизно о 2 годині ночі за Києвом, у вівторок, 7 квітня астронавти місії "Артеміда-2" під час обльоту Місяця мають опинитися на відстані 406 773 км від Землі.

Камера на сонячних панелях корабля "Оріон" зробила фотографію Місяця Фото: NASA

Під час обльоту Місяця астронавти вивчатимуть супутник Землі і збиратимуть дані про його рельєф і геологію. Вони також стануть свідками повного сонячного затемнення, яке не буде видно на Землі. Також цей обліт Місяця допоможе астронавтам повернутися додому. Корабель "Оріон" скористається місячною гравітацією, щоб вийти на траєкторію польоту додому.

У суботу, 4 квітня, екіпаж корабля "Оріон" поспілкувався з журналістами та описав свої враження від Місяця, який астронавти спостерігали під час зближення. Христина Кох сказала, що Місяць виглядає інакше, ніж із Землі. Астронавтка повідомила, що "темні ділянки просто не зовсім на своїх місцях" і "щось відрізняє Місяць, який ми бачимо із Землі, від того, що видно з космічного корабля".

Як уже писав Фокус, на космічному кораблі "Оріон" вдруге за час місії "Артеміда-2" виникли проблеми з туалетом.

Також Фокус писав про те, що новий експеримент фізиків підтвердив, що темрява, як і стверджувала теорія, якій уже 50 років, може рухатися з надсвітловою швидкістю.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space, NBC.