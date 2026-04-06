Компанія Ілона Маска оголосила про запуск ракети, призначеної для польотів на Марс (фото)

Компанія SpaceX переносить найважливіший випробувальний запуск ракети Starship у версії, яка здатна виконувати польоти на Червону планету. Спочатку запуск був запланований на 7 квітня, але тепер він відбудеться в травні.

Компанія Ілона Маска SpaceX тепер планує провести випробування модернізованої версії найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship у травні цього року. Довгоочікуваний запуск ракети, призначеної для польотів на Марс, у такий спосіб переноситься щонайменше на місяць, пише Фокус .

11-й політ ракети Starship

Starship — це найбільша і найпотужніша ракета, призначена для польотів у космос, з усіх коли-небудь створених. 122-метровий гігант складається з двох частин: прискорювача Super Heavy і космічного корабля Starship. При цьому обидві ступені гігантської ракети є багаторазовими. За останні три роки SpaceX здійснила 11 випробувальних запусків ракети Starship Version 2, але тільки два останні були визнані здебільшого успішними.

Ілон Маск на початку цього року заявив, що випробування модернізованої ракети Starship Version 3, призначеної для польоту на Марс, відбудеться в березні, але потім стало відомо, що цей запуск заплановано на 7 квітня. Тепер же, як повідомив Маск, компанія SpaceX здійснить спробу запуску модернізованої ракети Starship на початку або в середині травня. При цьому під час випробування обидва ступені ракети мають повернутися на Землю, а перший ступінь перед цим має не просто вийти на навколоземну орбіту, а доставити туди супутники Starlink.

Раніше Ілон Маск заявляв, що в разі успішного випробування ракети Starship Version 3, компанія SpaceX може відправити наприкінці 2026 року цю ракету без екіпажу на Марс. Річ у тім, що Земля і Марс шикуються в одну лінію для ефективних міжпланетних подорожей лише раз на 26 місяців.

Версія ракети, яку SpaceX планує випробувати в травні, включає в себе численні модернізації та інженерні зміни. До них належать модернізована паливна система прискорювача і вдосконалені двигуни Raptor.

Водночас SpaceX розробляє версію космічного корабля Starship для NASA, щоб це був місячний посадковий модуль. NASA планує його використовувати під час першої з 1972 року висадки астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році в рамках місії "Артеміда-4". У 2027 році NASA планує провести випробування місячного посадкового модуля на навколоземній орбіті за участю астронавтів місії "Артеміда-3".

Деякі експерти скептично ставляться до того, що місячний посадковий модуль Starship буде готовий до запуску наступного року. Але SpaceX заявляє, що впорається з поставленим завданням.

Як уже писав Фокус, астронавти місії "Артеміда-2" опинилися в зоні гравітаційного впливу Місяця. Це сталося вперше з часів програми "Аполлон", що завершилася 54 роки тому.

Також Фокус писав про те, що в NASA готуються до небезпечної для астронавтів частини місії "Артеміда-2", коли космічний корабель "Оріон" опиниться за Місяцем.

Ще Фокус писав про те, що SpaceX планує створити ще більшу версію ракети Starship.

Під час написання матеріалу використано джерела: SpaceX, Wall Street Journal.