Компания Илона Маска объявила о запуске ракеты, предназначенной для полетов на Марс (фото)

Компания SpaceX переносит важнейший испытательный запуск ракеты Starship в версии, которая способна выполнять полеты на Красную планету. Изначально запуск был запланирован на 7 апреля, но теперь он состоится в мае.

Компания Илона Маска SpaceX теперь планирует провести испытание модернизированной версии самой мощной ракеты в мире под названием Starship в мае этого года. Долгожданный запуск ракеты, предназначенной для полетов на Марс, таким образом переносится как минимум на месяц, пишет Фокус.

11-й полет ракеты Starship

Starship — это самая большая и самая мощная ракета, предназначенная для полетов в космос, из всех когда-либо созданных. 122-метровый гигант состоит из двух частей: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. При этом обе ступени гигантской ракеты являются многоразовыми. За последние три года SpaceX совершила 11 испытательных запусков ракеты Starship Version 2, но только два последних были признаны по большей части успешными.

Илон Маск в начале этого года заявил, что что испытание модернизированной ракеты Starship Version 3, предназначенной для полета на Марс, состоится в марте, но затем стало известно, что этот запуск запланирован на 7 апреля. Теперь же, как сообщил Маск компания SpaceX осуществит попытку запуска модернизированной ракеты Starship в начале или в средине мая. При этом во время испытания обе ступени ракеты должны вернуться на Землю, а первая ступень перед этим должна не просто выйти на околоземную орбиту, а доставить туда спутники Starlink.

Ранее Илон Маск заявлял, что в случае успешного испытания ракеты Starship Version 3, компания SpaceX может отправить в конце 2026 года эту ракету без экипажа на Марс. Дело в том, что Земля и Марс выстраиваются в одну линию для эффективных межпланетных путешествий всего раз в 26 месяцев.

Версия ракеты, которую SpaceX планирует испытать в мае, включает в себя многочисленные модернизации и инженерные изменения. К ним относятся модернизированная топливная система ускорителя и усовершенствованные двигатели Raptor.

В то же время SpaceX разрабатывает версию космического корабля Starship для NASA, чтобы это был лунный посадочный модуль. NASA планирует его использовать по время первой с 1972 года высадки астронавтов на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4". В 2027 году NASA планирует провести испытание лунного посадочного модуля на околоземной орбите с участием астронавтов миссии "Артемида-3".

Некоторые эксперты скептически относятся к тому, что лунный посадочный модуль Starship будет готов к запуску в следующем году. Но SpaceX заявляет, что справится с поставленной задачей.

При написании материала использованы источники: SpaceX, Wall Street Journal.