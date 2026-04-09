Астронавти місії "Артеміда-2" побачили бомбардування Місяця: вчені цього не очікували (фото)

Дослідники з NASA абсолютно не очікували того, що під час обльоту Місяця астронавти зможуть побачити на його зворотному боці яскраві спалахи світла.

Вчені з NASA продовжують отримувати неймовірні зображення Місяця, а також цінні наукові дані, які зібрали астронавти місії "Артеміда-2", коли пролітали навколо зворотного боку Місяця. Зараз корабель "Оріон" із чотирма астронавтами на борту повертається на Землю, щоб приводнитися у водах Тихого океану ввечері 10 квітня, пише Фокус.

Астронавти місії NASA "Артеміда" 7 квітня завершили обліт Місяця вперше з 1972 року. Вони побачили зворотний бік Місяця на власні очі та перебували на максимально близькій відстані від поверхонь Місяця — майже 6500 км. Під час цього історичного обльоту Місяця екіпаж космічного корабля "Оріон" зробив приголомшливі фотографії та провів безліч спостережень за Місяцем. Деякі спостереження викликали особливий захват у вчених з NASA. Зокрема, астронавтам вдалося побачити зіткнення метеоритів із Місяцем, чого вчені не очікували.

Дослідники з нетерпінням чекали, що побачать астронавти. І результати їх поки що не розчарували.

Місія "Артеміда-2": астронавти зробили знімки поверхні Місяця з близької відстані Фото: solar-system

Коли Сонце сховалося за Місяцем, астронавти спостерігали сонячне затемнення протягом майже години, яке не було видно із Землі. За цей час члени екіпажу місії "Артеміда-2" стали свідками щонайменше п'яти зіткнень метеорів зі зворотним боком Місяця.

Оскільки найяскравіша частина Сонця була закрита диском Місяця, астронавти змогли неозброєним оком розрізнити спалахи світла від кожного удару. Ці дані допоможуть ученим краще зрозуміти динаміку місячного середовища.

Місяць закрив собою Сонце і це побачили астронавти місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Під час польоту навколо Місяця астронавти фотографували його поверхню і збирали різноманітні наукові дані, які також мають допомогти підготувати висадку екіпажу місії "Артеміда-4" на поверхню Місяця через 2 роки.

Місія "Артеміда-2": на світлині видно лінію термінатора, що розділяє совіщену Сонцем і темний бік Місяця Фото: solar-system

Також екіпаж космічного корабля "Оріон" зробив 8 квітня приголомшливу фотографію смуги галактичної площини Чумацького Шляху, що світиться, де розташована переважна більшість зірок нашої галактики.

Космічний корабель "Оріон". Знімок зробила одна з камер на його сонячних панелях Фото: solar-system

На зображенні видно численні зоряні скупчення і туманності, тоді як Велика Магелланова Хмара, галактика-супутник Чумацького Шляху, виглядає як туманна пляма світла в правому нижньому кутку знімка. Невелике розмиття зірок по краях фотографії видає ледь помітний рух космічного корабля "Оріон" під час зйомки.

Екіпаж космічного корабля "Оріон" зробив приголомшливу фотографію смуги галактичної площини Чумацького Шляху, що світиться Фото: solar-system

Уже ввечері 10 квітня астронавти місії "Артеміда-2" мають повернутися на Землю і приводнитися в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, завершивши в такий спосіб свою 10-денну подорож до Місяця і назад.

Як уже писав Фокус, на кораблі "Оріон" виникли проблеми і в NASA не знають, що саме відбувається.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили зірку з найменшою кількістю металів у відомому Всесвіті.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.