Астрономи виявили "найчистішу" зірку у Всесвіті: її створив невловимий об'єкт

Зірка SDSS J0715-7334 має незвичайний хімічний склад і, ймовірно, прибула в Чумацький Шлях з іншої галактики. Передбачається, що вона народилася завдяки газу однієї з перших зірок у Всесвіті.

Астрономи вважають, що вони виявили в Чумацькому Шляху "найчистішу" зірку у відомому Всесвіті, яка отримала назву SDSS J0715-7334. Тобто вона містить найменшу кількість металів серед усіх відомих зірок. Газ, з якого утворилася ця зірка, ймовірно, з'явився після смерті однієї з перших зірок, що належать до зірок населення III, пише Фокус.

Згідно з новим дослідженням, астрономи виявили зірку з найменшою кількістю металів серед усіх відомих зірок. Цей червоний гігант знаходиться на відстані приблизно 80 000 світлових років від Землі в нашій галактиці Чумацький Шлях. Але астрономи вважають, що ця зірка народилася в сусідній галактиці під назвою Велика Магелланова Хмара, і була притягнута гравітацією Чумацького Шляху.

Дослідження показало, що зірка SDSS J0715-7334 містить так мало металів, що майже схожа на найперші зірки у Всесвіті. Тобто вона, ймовірно, народилася з газу, який був викинутий у космос зіркою населення III і, по суті, являє собою одного з найдавніших представників зірок населення II.

Металами астрономи називають усі хімічні елементи, які важчі за водень і гелій, два найперші хімічні елементи, що виникли у Всесвіті після Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Відповідно металічність — це міра кількості металів у зірках. Коли масивні зірки вмирають, що вони викидають в осмос газ, наповнений важкими хімічними елементами, і цей газ стає основою для наступного покоління зірок.

Сонце, яке існує приблизно 4,6 млрд років, належить до зірок населення I, вік яких менший за 10 млрд років, і вони надзвичайно багаті на метали. Металічність зірки SDSS J0715-7334 становить лише 0.005% металічності Сонця. Тож наразі це най "чистіша", тобто така, що має найменшу кількість металів у своєму складі, зірка, яка є одним із найбільш ранніх представників зірок населення II, які виникли понад 10 мільярдів років тому.

Найчистішими зірками є представили населення III, адже вони складалися повністю з водню та гелію і виникли через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Але цих зірок ще ніхто ніколи не бачив. Річ у тім, що це були величезні та дуже гарячі зірки, які жили протягом приблизно одного мільйона років. Зараз не залишилося жодної такої зірки. Але саме вони дали основу для наступного покоління зірок, які містили важчі хімічні елементи.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, IFLScience.