Астрономы обнаружили самую "чистую" звезду во Вселенной: ее создал неуловимый объект

Звезда SDSS J0715-7334 имеет необычный химический состав и, вероятно, прибыла в Млечный Путь из другой галактики. Предполагается, что она родилась благодаря газу одной из первых звезд во Вселенной.

Астрономы считают, что они обнаружили в Млечном Пути самую "чистую" звезду в известной Вселенной, которая получила название SDSS J0715-7334. То есть она содержит наименьшее количество металлов среди всех известных звезд. Газ, из которого образовалась эта звезда, вероятно, появился после смерти одной из первых звезд, принадлежащих к звездам населения III, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно новому исследованию, астрономы обнаружили звезду с наименьшим количеством металлов среди всех известных звезд. Этот красный гигант находится на расстоянии примерно 80 000 световых лет от Земли в нашей галактике Млечный Путь. Но астрономы считают, что эта звезда родилась в соседней галактике под названием Большое Магелланово Облако, и была притянута гравитацией Млечного Пути.

Відео дня

Исследование показало, что звезда SDSS J0715-7334 содержит так мало металлов, что почти похожа на самые первые звезды во Вселенной. То есть она, вероятно родилась из газа, который был выброшен в космос звездой населения III и по сути представляет собой одного из самых древних представителей звезд населения II.

Металлами астрономы называют все химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия, двух самых первых химических элементов, возникших во Вселенной после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Соответственно металличность – это мера количества металлов в звездах. Когда массивные звезды умирают, что они выбрасывают в осмос газ, наполненный тяжелыми химическими элементами, и этот газ становится основой для следующего поколения звезд.

Солнце, которое существует примерно 4,6 млрд лет, принадлежит к звездам населения I, возраст которых меньше 10 млрд лет, и они чрезвычайно богаты металлами. Металличность звезды SDSS J0715-7334 составляет всего 0.005% металличности Солнца. Поэтому пока это сама "чистая", то есть имеющая наименьшее количество металлов в своем составе звезда, которая является одним из самых ранних представителей звезд населения II, которые возникли более 10 миллиардов лет назад.

Самыми чистыми звездами являются представили населения III, ведь они состояли полностью из водорода и гелия и возникли через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Но эти звезд еще никто никогда не видел. Дело в том, что это были огромные и очень горячие звезды, которые жили в течение примерно одного миллиона лет. Сейчас не осталось ни одной такой звезды. Но именно они дали основу для следующего поколения звезд, которые содержали более тяжелые химические элементы.

При написании материала использованы источники: Nature Astronomy, IFLScience.