Квантовая революция. Ничто не случайно: нашей реальностью управляют скрытые законы Вселенной

Новая теория бросает вызов основной идее квантовой механики о том, что все события действительно случайны. Согласно новой теории, с котом Шредингера все в порядке.

Физик из Оксфордского университета оспаривает основную идею квантовой механики, а именно, что события действительно случайны. Он утверждает, что скрытая система правил может влиять на конечные результаты. Это потому, что современная математика делает квантовые результаты лишь кажущимися случайными, в то время как реальность природы может иметь в своей основе порядок, который мы пока не можем увидеть, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Квантовая физики и случайность

С момента появления в начале XX века квантовой механики, которая описывает странное поведение субатомных частиц, понятие случайности приобрело важный статус в физике. В микроскопическом мире субатомных частиц результаты случайны в соответствии с законами вероятности.

Відео дня

Но некоторые физики считают, что теория квантовой механики является неполной, поскольку в ней отсутствует основополагающая истина о том, что события вовсе не являются полностью случайными. Со временем эта идея проникла за пределы физики, сформировав предположение о том, что какая-то фундаментальная основа реальности определяет исход даже кажущихся случайными событий. Если это так, то эти правила влияют не только на физические явления, но и могут влиять на случайные события в нашей жизни: как хорошие, так и плохие.

Проблема не в реальности, а в математике, описывающей ее

Физики Тимоти Палмер указывает на то, что является фундаментальной проблемой: это не сама реальность, а математика, используемая для ее описания. Ученые считает, что не каждое математически возможное состояние, допускаемое квантовой теорией, на самом деле существует в реальном мире.

Теория субатомного мира опирается на то, что физики называют континуумом, то есть плавное распределение чисел без пробелов, бесконечно простирающееся между любыми двумя точками. Палмер возражает против использования этого континуума для объяснения реальности.

Вместо этого он предлагает исключить континуум из квантовой теории и ограничить то, что считается физически реальным. Физики считает, что наблюдаемая Вселенная никогда на самом деле не требует бесконечно точных чисел. Они лишь добавляют возможности, которых не существует в природе.

Проблема кота Шредингера решена

Палмер не просто ставит под сомнение континуум, но и утверждает, что некоторые из этих гипотетических сценариев "что если" просто не существуют. Уберите их, и большая часть кажущейся странности в квантовой механике начнет исчезать. Даже кот Шредингера, знаменитый мысленный эксперимент, в котором кот одновременно жив и мертв до момента наблюдения, больше не находится в обоих состояниях одновременно, говорит физик.

Та же логика распространяется и на случайность. В квантовой механике частицы не имеют фиксированного поведения, то есть конечный результат является случайным. По результатам наблюдения ученые могут видеть только один из возможных вариантов развития событий. Но для любого отдельного события квантовая теория не предлагает объяснения, почему именно этот результат, а не другой.

Палмер считает, что наш мир выглядит случайным, но на самом деле это не так. То, что мы воспринимаем как случайность, может отражать лежащую в основе реальности структуру, которую мы пока не видим. И физики хочет проверить эту теорию. Если он окажется прав, то это перевернет квантовую теорию с ног на голову. Ученый утверждает, что на самом деле наша реальность — это причинно-следственная связь, а не случайность.

При написании материала использованы источники: Proceedings of the Royal Society, Popular Mechanics.