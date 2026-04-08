В США создали технологию для производства дешевого и экологичного авиационного топлива

Американские ученые разработали одноэтапный процесс превращения этанола в авиационное топливо.

Исследователи из США разработали катализатор, который может преобразовывать этанол в авиационное топливо за один этап со значительно меньшими затратами. Новая технология может значительно снизить стоимость производства экологически чистого авиационного топлива, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американская компания Gevo, занимающаяся разработкой передовых типов биотоплива получила патент на две каталитические технологии для ускорения коммерческого производства экологически чистого авиационного топлива.

Відео дня

Инновация основана на упрощенном методе, который превращает этанол, также известный как этиловый спирт, обычно получаемый из растительного или отходного сырья, в олефины. Это основные прекурсоры, используемые для производства авиационного топлива.

Хотя этот процесс обычно включает в себя несколько этапов, новый катализатор поддерживает одноэтапный путь превращения этанола в олефины. Это значительно улучшает производственный процесс и снижает затраты.

Экологически чистое авиационное топливо – это не содержащая нефтепродуктов альтернатива традиционному авиационному топливу. Оно производится из переработанных отходов, жиров, и масел, и сельскохозяйственных отходов. Это топливо рассматривается как важнейшее решение в стремлении к сведению до нуля выбросов углерода во время авиаперевозок. Многие авиакомпании уже заявили о том, что они хотят использовать экологически чистое авиационное топливо.

Тем не менее, эффективность производства такого топлива по-прежнему остается проблемой, главным образом из-за высоких производственных затрат, ограниченной доступности сырья и сложных требований к инфраструктуре.

Для решения этой проблемы ученые разработали каталитическую технологию, способную повысить углеродную эффективность и снизить стоимость преобразования этанола в топливные прекурсоры. В то же время, олефины, полученные в результате этого процесса, также могут быть использованы в производстве пластмасс, растворителей и поверхностно-активных веществ.

Ожидается, что к 2050 году мировой спрос на авиационное топливо вырастет до примерно 800 миллиардов литров. Расширение использования чистого авиационного топлива может помочь авиационной индустрии удовлетворить этот спрос, что также приведет к снижению выбросов углерода в атмосферу.

Как уже писал Фокус, знаменитый американский самолет U-2 времен холодной войны прошел модернизацию.

Также Фокус писал о том, что "Великая пасхальная комета" взорвалась возле Солнца и это увидели астрономы.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.