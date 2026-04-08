"Великая пасхальная комета" взорвалась возле Солнца: что произошло (фото)

Комета C/2026 A1 (MAPS) с 5 по 14 апреля могла иметь такую большую яркость, что стала бы одной из самых ярких комет 2026 года. Но, к сожалению, она распалась на тысячи фрагментов после встречи с Солнцем.

Драматическое разрушение вблизи Солнца развеяло надежды на появление яркой кометы, освещающей вечернее небо на этой неделе. Комету C/2026 A1 (MAPS) назвали "Великой пасхальной кометой", ведь она должна была быть видна в вечернем небе на католическую Пасху 5 апреля, а после ее можно было наблюдать еще в течение недели. Но эта комета не смогла пережить близкую встречу с Солнцем, пишет Фокус.

Комету C/2026 A1 (MAPS) астрономы обнаружил ив январе этого года и предполагалось, что если она переживет близкую встречу с Солнцем, то она станет одной из самых ярких комет 2026 года.

В левом нижнем углу видна комета C/2026 A1 (MAPS) перед разрушением Фото: space.com

C/2026 A1 (MAPS) принадлежит к группе комет, известных как околосолнечные кометы Крейца. Многие из комет Крейца после приближения к Солнцу разрушаются, хотя есть те, которым удается выжить и продолжить свое движение по Солнечной системе. Некоторые из самых ярких комет в истории принадлежат к околосолнечным кометам Крейца. Например, такими кометами были C/1965 S1 (Икея-Секи) в 1965 году и C/2011 W3 (Лавджоя) в 2011 году. Их можно было увидеть не только ночью, но и днем.

Изначально астрономы предполагали, что комета C/2026 A1 (MAPS) имеет диаметр в несколько километров, а потому у нее есть шанс выдержать высокую температуру и не разрушиться при сближении с Солнцем 4 апреля. Кометы представляют собой ледяные объекты, которые могут разрушиться под влиянием сильного тепла и гравитации нашей звезды. При этом кометы Крейца имею больше шансов исчезнуть, ведь они приближаются к Солнцу ближе, чем остальные кометы.

Обломки кометы C/2026 A1 (MAPS) разлетаются от Солнца Фото: space.com

Но недавние наблюдения показали, что ядро кометы C/2026 A1 (MAPS) имеет диаметр примерно 400 метров и что она должна подлететь к Солнцу на расстояние в 160 000 км, что очень близко по космическим меркам. Потому астрономы предполагали, что с высокой долей вероятности эта комета разрушиться. Именно это и произошло 4 апреля. За разрушением кометы наблюдали космические аппараты SOHO и GOES-19. Как показали данные аппаратов комета подлетела близко к Солнцу на скорости 500 км/с, а затем взорвалась и распалась на тысячи фрагментов.

Ученые считают, что слишком большая гравитационная нагрузка на относительно маленькое ядро ​​кометы в сочетании с резкими перепадами температур внутри и снаружи привели к исчезновению кометы C/2026 A1 (MAPS). Дело в том, что комета очень долго находилась в далеком космосе, где температура была немного выше абсолютного нуля (−273,15 °C) и ее ядро стало слишком холодным. А во время встречи с Солнцем температура снаружи кометы достигала 5000 °C.

При написании материала использованы источники: Space.