"Велика великодня комета" вибухнула біля Сонця: що сталося (фото)

Комета C/2026 A1 (MAPS) з 5 по 14 квітня могла мати таку велику яскравість, що стала б однією з найяскравіших комет 2026 року. Але, на жаль, вона розпалася на тисячі фрагментів після зустрічі із Сонцем.

Драматична руйнація поблизу Сонця розвіяла надії на появу яскравої комети, що висвітлює вечірнє небо цього тижня. Комету C/2026 A1 (MAPS) назвали "Великою великодньою кометою", адже її мало бути видно у вечірньому небі на католицьку Великдень 5 квітня, а після її можна було спостерігати ще протягом тижня. Але ця комета не змогла пережити близьку зустріч із Сонцем, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Комету C/2026 A1 (MAPS) астрономи виявили в січні цього року, і передбачалося, що якщо вона переживе близьку зустріч із Сонцем, то вона стане однією з найяскравіших комет 2026 року.

Відео дня

У лівому нижньому кутку видно комету C/2026 A1 (MAPS) перед руйнуванням Фото: space.com

C/2026 A1 (MAPS) належить до групи комет, відомих як навколосонячні комети Крейца. Багато з комет Крейца після наближення до Сонця руйнуються, хоча є ті, яким вдається вижити і продовжити свій рух Сонячною системою. Деякі з найяскравіших комет в історії належать до навколосонячних комет Крейца. Наприклад, такими кометами були C/1965 S1 (Ікея-Секі) 1965 року і C/2011 W3 (Лавджоя) 2011 року. Їх можна було побачити не тільки вночі, а й удень.

Спочатку астрономи припускали, що комета C/2026 A1 (MAPS) має діаметр у кілька кілометрів, а тому у неї є шанс витримати високу температуру і не зруйнуватися під час зближення із Сонцем 4 квітня. Комети являють собою крижані об'єкти, які можуть зруйнуватися під впливом сильного тепла і гравітації нашої зірки. При цьому комети Крейца мають більше шансів зникнути, адже вони наближаються до Сонця ближче, ніж інші комети.

Уламки комети C/2026 A1 (MAPS) розлітаються від Сонця Фото: space.com

Але нещодавні спостереження показали, що ядро комети C/2026 A1 (MAPS) має діаметр приблизно 400 метрів і що вона має підлетіти до Сонця на відстань 160 000 км, що дуже близько за космічними мірками. Тому астрономи припускали, що з високою часткою ймовірності ця комета зруйнується. Саме це і сталося 4 квітня. За руйнуванням комети спостерігали космічні апарати SOHO і GOES-19. Як показали дані апаратів, комета підлетіла близько до Сонця на швидкості 500 км/с, а потім вибухнула і розпалася на тисячі фрагментів.

Учені вважають, що занадто велике гравітаційне навантаження на відносно маленьке ядро комети в поєднанні з різкими перепадами температур усередині і зовні призвели до зникнення комети C/2026 A1 (MAPS). Річ у тім, що комета дуже довго перебувала в далекому космосі, де температура була трохи вищою за абсолютний нуль (-273,15 °C) і її ядро стало занадто холодним. А під час зустрічі із Сонцем температура зовні комети сягала 5000 °C.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.