Місія "Артеміда-2" летить додому: в астронавтів проблеми, у NASA не знають, що відбувається

На космічному кораблі "Оріон", де перебувають чотири астронавти, які вже увійшли в історію, знову виникли проблеми з космічним туалетом.

Хоча в NASA кажуть, що перший туалет, який побував біля Місяця, працює, є інша проблема, яку неможливо розв'язати поки астронавти повертаються з околиць Місяця, пише Фокус.

З самого першого дня місії "Артеміда-2", яка стартувала 2 квітня, астронавти повідомляли про те, що вони періодично не можуть нормально користуватися туалетом на борту космічного корабля "Оріон". Спочатку здавалося, що проблема була вирішена, але потім, як уже писав Фокус, астронавти через кілька днів польоту почали відчувати дуже неприємний запах на борту корабля "Оріон". Як повідомляють у NASA, цей запах зберігається досі, і ніхто не знає в чому причина, хоча відомо, що він пов'язаний із системою утилізації людських відходів.

Варто зазначити, що це перший туалет, який коли-небудь побував за межами навколоземної орбіти і зокрема біля Місяця. Під час місій "Аполлон" у 60-х і 70-х роках XX століття астронавти NASA замість туалету використовували спеціальні пакети, які потім викидали за борт. Цей космічний туалет являє собою більш компактну версію туалету на Міжнародній космічній станції.

У вівторок, 7 квітня, як повідомили в NASA, виникла чергова проблема з туалетом, а тому, як уже писав Фокус, астронавтам рекомендували обмежити його використання. Тепер стало відомо, що туалет знову начебто працює нормально.

Астронавти місії "Артеміда-2" зробили цю фотографію Місяця, за яким видно Землю, під час обльоту супутника нашої планети в ніч на 7 квітня Фото: solar-system

І все ж залишається проблема з нормальним відкачуванням вмісту бака туалету в космос за допомогою спеціальної труби. Вона виявилася меншою, ніж потрібно, а тому в космос відходи виходять не так як потрібно. У NASA вважають, що також проблема пов'язана з тим, що зовнішня частина труби замерзає, адже у відкритому космосі дуже холодно. Раніше цю проблему намагалися вирішити шляхом повертання корабля "Оріон" до Сонця, щоб лід розтанув під інтенсивними сонячними променями. Та все ж це не допомогло.

Також у NASA вважають, що відбувається якась хімічна реакція, внаслідок якої утворюються частинки сміття, які забивають фільтр, і відходи життєдіяльності астронавтів не можуть нормально виходити в космос. Але цю теорію необхідно перевірити. Це вдасться зробити тільки після того, як корабель "Оріон" доставить астронавтів на Землю ввечері 10 квітня.

Нагадуємо, що місія NASA "Артеміда-2" — це перший пілотований політ за межі навколоземної орбіти і до Місяця за 54 роки. Востаннє біля Місяця перебували астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року. Вони, щоправда, також спускалися і на поверхню Місяця. Але в нинішньої місії NASA інше завдання: це репетиція перед поверненням людини на Місяць у рамках місії "Артеміда-4", яка запланована на 2028 рік.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.