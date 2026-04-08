Миссия "Артемида-2" летит домой: у астронавтов проблемы, в NASA не знают, что происходит

На космическом корабле “Орион”, где находятся четыре астронавта, уже вошедших в историю, снова возникли проблемы с космическим туалетом.

Хотя в NASA говорят, что первый туалет, побывавший возле Луны, работает, есть другая проблему, которую невозможно решить пока астронавты возвращаются с окрестностей Луны, пишет Фокус.

С самого первого дня миссии "Артемида-2", которая стартовала 2 апреля, астронавты сообщали о том, что они периодически не могут нормально пользоваться туалетом на борту космического корабля "Орион". Изначально казалось, что проблема была решена, но затем, как уже писал Фокус, астронавты через несколько дней полета начали ощущать очень неприятный запах на борту корабля "Орион". Как сообщают в NASA, этот запах сохраняется до сих пор, и никто не знает в чем причина, хотя известно, что он связан с системой утилизации человеческих отходов.

Стоит отметить, что это первый туалет, когда-либо побывавший за пределами околоземной орбиты и в частности возле Луны. Во время миссий "Аполлон" в 60-х и 70-х годах XX века астронавты NASA вместо туалета использовали специальные пакеты, которые затем выбрасывали за борт. Этот космический туалет представляет собой более компактную версию туалета на Международной космической станции.

Во вторник, 7 апреля, как сообщили в NASA возникла очередная проблема с туалетом, а потому, как уже писал Фокус, астронавтам рекомендовали ограничить его использование. Теперь стало известно, что туалет снова вроде бы работает нормально.

Астронавты миссии "Артемида-2" сделали эту фотографию Луны, за которой видна Земля, во время облета спутника нашей планеты в ночь на 7 апреля Фото: NASA

И все же остается проблема с нормальной откачкой содержимого бака туалета в космос с помощью специальной трубы. Она оказалась меньше, чем нужно, а потому в космос отходы выходят не так как нужно. В NASA считают, что также проблема связана с тем, что внешняя часть трубы замерзает, ведь в открытом космосе очень холодно. Ранее эту проблему пытались решить путем поворачивания корабля "Орион" к Солнцу, чтобы лед растаял под интенсивными солнечными лучами. И все же это не помогло.

Также в NASA считают, что происходит какая-то химическая реакция, в результате которой образуются частицы мусора, которые забивают фильтр, и отходы жизнедеятельности астронавтов не могут нормально выходить в космос. Но эту теорию необходимо проверить. Это получится сделать только после того, как корабль "Орион" доставит астронавтов на Землю вечером 10 апреля.

Напоминаем, что миссия NASA "Артемида-2" – это первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты и к Луне за 54 года. В последний раз возле Луны находились астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Они, правда, также спускались и на поверхность Луны. Но у нынешней миссии NASA иная задача: это репетиция перед возвращением человека на Луну в рамках миссии "Артемида-4", которая запланирована на 2028 год.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.