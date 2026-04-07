Астронавты NASA услышали жуткие звуки на обратной стороне Луны (видео)

Находясь в полном одиночестве на обратной стороне Луны, астронавты услышали странные звуки в космическом корабле. Оказалось, что этому есть объяснение.

Сейчас астронавты миссии "Артемида-2" возвращаются на Землю после успешного облета Луны. Они находились в космосе дальше, чем любой человек за всю историю космических полетов. Данная миссии является репетицией перед возращением астронавтов NASA на поверхность Луны, которое должно состоятся в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4". Такой же репетицией перед первой в истории высадкой человека на Луну в мае 1969 года была миссия "Аполлон-10". Тогда астронавты, находясь с обратной стороны Луны, услышали в своих наушниках жуткие звуки. Та же история повторилась и во время миссии "Аполлон-11" в июле 1969 года, пишет Фокус.

"Аполлон-10" – это была финальная миссия NASA перед первой в истории высадкой астронавтов на поверхность Луны. Поэтому космический корабль имел полную конфигурацию: командный и лунный модуль. На борту командного модуля находились астронавты Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан.

Когда космический корабль находился с обратной стороны Луны, экипаж услышал странные свистящие звуки, которые показались им странной космической музыкой из научно-фантастических фильмов. Хотя эти звуки были довольно жуткими, учитывая тот факт, что астронавты NASA находились в полном одиночестве так далеко от Земли.

Эти звуки не давали астронавтам покоя, ведь они возникали несколько раз, но позже они исчезли. Экипаж миссии "Аполлон-10" сообщил об этом инциденте на Землю, но объяснений этому явлению у NASA изначально не было.

Слева направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: NASA

Эта история повторилась и во время миссии "Аполлон-11". После того, как астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин спустились на лунном модуле на поверхность Луны и стали первыми людьми, кто это сделал, на орбите вокруг спутника Земли продолжал кружить в командном модуле Майкл Коллинз.

Майкл Коллинз, на борту командного модуля "Аполлон-11" Фото: NASA

Когда он оказался с обратной стороны Луны, то также в наушниках услышал те же жуткие звуки, которые слышали за два месяца до этого астронавты миссии "Аполлон-10". Странные звуки исчезли после того, как лунный модуль приземлился на Луне. Стоит сказать, что Коллинз слышал жуткие звуки как раз в тот момент, когда он почти на час потерял связь с Землей. То есть он был совсем один в космосе. Как уже писал Фокус, астронавты миссии "Артемида-2" также потеряли связь с Землей на 40 минут, когда находились по ту сторону Луны.

"Если бы меня об этом не предупредили, это бы меня до смерти напугало", вспоминал позже Коллинз.

Дело в том, что в NASA к моменту запуска миссии "Аполлон-11" уже знали, что слышали астронавты миссии "Аполлон-10". Оказалось, что радиостанции в лунном модуле и командном модуле создавали взаимные помехи, которые звучали очень необычно.

Как уже писал Фокус, астронавты миссии "Аполлон-10" установили мировой рекорд скорости движения человека, который не побит до сих пор.

При написании материала использованы источники: NASA, IFLScience.