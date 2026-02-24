Почти 40 000 км/ч: рекорд скорости движения человека не побит уже 57 лет и вот почему (фото)

В 1969 году астронавты миссии “Аполлон-10” во время возвращения на Землю установили мировой рекорд скорости движения человека, который не побит до сих пор.

57 лет назад после путешествия к Луне и обратно трое астронавтов миссии "Аполлон-10" на космическом корабле вошли в атмосферу Земли с невероятной скоростью – почти 40 000 км/ч. Ни до ни после ни один человек не двигался с такой скоростью. Астронавты NASA вошли в историю как самые быстрые люди и этот рекорд не побит до сих пор. Хотя, возможно, это удастся сделать во время новых пилотируемых миссий NASA на Луну, пишет Indian Defence Review.

Вход космического корабля "Орион" в атомсферу Земли в 2022 году

Несмотря на то, что астронавты миссии "Аполлон-10" установили рекорд скорости движения человека в 1969 году, на самом деле они не ощущали, что двигаются так быстро. В вакууме космоса нет ощущения скорости. Также на борту космического корабля не было приборов, отображающих скорость движения. Инженеры NASA вскоре после возвращения астронавтов на Земли рассчитали их скорость движения во время возвращения на нашу планету.

Оказалось, что когда космический корабль "Аполлон-10" вошел в атмосферу Земли он двигался со скоростью 39 937 километров в час. Этот рекорд был установлен 26 мая 1969 года и с тех пор ни один человек не двигался быстрее.

Экипаж миссии "Аполлон-10". Слева направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: NASA

Миссия "Аполлон-10", в состав которой входили астронавты NASA Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан, была генеральной репетицией первой высадки человека на поверхность Луны. В июле 1969 года астронавты миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми, которые побывали на Луне.

Миссия "Аполлон-10" была запущена 18 мая 1969 года и ее целью было тестирование всех процедур и оборудования, необходимых для высадки человека на Луну. 22 мая Стаффорд и Сернан вошли в лунный модуль и опустились на высоту 14,4 км над поверхностью Луны. Янг остался в командном модуле на орбите вокруг Луны. Астронавты из лунного модуля обследовали Море Спокойствия, предполагаемое место посадки астронавтов миссии "Аполлон-11", а затем вернулись в командный модуль.

Лунный модуль миссии "Аполлон-10" над Луной Фото: NASA

После того, как был отделен лунный модуль астронавты отправились обратно на Землю. Их космический корабль использовал гравитацию Луны для увеличения скорости движения. Когда космический корабль "Аполлон-11" входил в атмосферу Земли на высоте почти 122 километра над поверхностью нашей планеты был установлен рекорд самого быстрого полета человека. Сернан позже описал вход в атмосферу как нахождение в "шаре из белого и фиолетового пламени". Космический корабль использовал атмосферу Земли для замедления, а затем раскрыл три больших парашюта перед посадкой в ​​Тихом океане.

Командный модуль миссии "Аполлон-10" над Луной Фото: NASA

До сих пор никто не побил этот рекорд скорости потому, что с 1972 года люди не покидали околоземную орбиту. Космический корабль возвращается с околоземной орбиты со скоростью максимум 28 000 км/ч. Даже в дальнейших миссиях программы "Аполлон" на Луну использовалась другая траектория входа в атмосферу Земли, а потому астронавты возвращались с меньшей скоростью.

В 2022 году в рамках миссии "Артемида-1" космический корабль "Орион" без экипажа облетел Луну и вошел в атмосферу Земли скоростью около 39 400 километров в час, и таким образом не побыл рекорд "Аполлон-10". Но в этом году на корабле "Орион" в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно отправятся четверо астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Возможно, у них получится побить 57-летний рекорд. Эта миссия является генеральной репетицией перед возвращением астронавтов NASA на Луну во время миссии "Артемида-3", которая запланирована на 2028 год. Возможно тогда точно будет побит рекорд скорости движения человека, ведь траектория входа в атмосферу будет очень похожа на траекторию "Аполлон-10".

