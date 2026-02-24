Майже 40 000 км/год: рекорд швидкості руху людини не побитий уже 57 років і ось чому (фото)

1969 року астронавти місії "Аполлон-10" під час повернення на Землю встановили світовий рекорд швидкості руху людини, який не побито досі.

57 років тому після подорожі до Місяця і назад троє астронавтів місії "Аполлон-10" на космічному кораблі увійшли в атмосферу Землі з неймовірною швидкістю — майже 40 000 км/год. Ні до ні після жодна людина не рухалася з такою швидкістю. Астронавти NASA увійшли в історію як найшвидші люди і цей рекорд не побитий досі. Хоча, можливо, це вдасться зробити під час нових пілотованих місій NASA на Місяць, пише Indian Defence Review.

Вхід космічного корабля "Оріон" в атомсферу Землі у 2022 році

Незважаючи на те, що астронавти місії "Аполлон-10" встановили рекорд швидкості руху людини 1969 року, насправді вони не відчували, що рухаються так швидко. У вакуумі космосу немає відчуття швидкості. Також на борту космічного корабля не було приладів, що відображають швидкість руху. Інженери NASA незабаром після повернення астронавтів до Землі розрахували їхню швидкість руху під час повернення на нашу планету.

Виявилося, що коли космічний корабель "Аполлон-10" увійшов в атмосферу Землі, він рухався зі швидкістю 39 937 кілометрів на годину. Цей рекорд було встановлено 26 травня 1969 року і відтоді жодна людина не рухалася швидше.

Екіпаж місії "Аполлон-10". Зліва направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: solar-system

Місія "Аполлон-10", до складу якої входили астронавти NASA Томас Стаффорд, Джон Янг і Юджин Сернан, була генеральною репетицією першої висадки людини на поверхню Місяця. У липні 1969 року астронавти місії "Аполлон-11" Ніл Армстронг і Едвін Олдрін стали першими людьми, які побували на Місяці.

Місія "Аполлон-10" була запущена 18 травня 1969 року і її метою було тестування всіх процедур і обладнання, необхідних для висадки людини на Місяць. 22 травня Стаффорд і Сернан увійшли в місячний модуль і опустилися на висоту 14,4 км над поверхнею Місяця. Янг залишився в командному модулі на орбіті навколо Місяця. Астронавти з місячного модуля обстежили Море Спокою, передбачуване місце посадки астронавтів місії "Аполлон-11", а потім повернулися в командний модуль.

Місячний модуль місії "Аполлон-10" над Місяцем Фото: solar-system

Після того, як було відокремлено місячний модуль, астронавти вирушили назад на Землю. Їхній космічний корабель використовував гравітацію Місяця для збільшення швидкості руху. Коли космічний корабель "Аполлон-11" входив в атмосферу Землі на висоті майже 122 кілометри над поверхнею нашої планети було встановлено рекорд найшвидшого польоту людини. Сернан пізніше описав вхід в атмосферу як перебування в "кулі з білого і фіолетового полум'я". Космічний корабель використовував атмосферу Землі для уповільнення, а потім розкрив три великі парашути перед посадкою в Тихому океані.

Командний модуль місії "Аполлон-10" над Місяцем Фото: solar-system

Досі ніхто не побив цей рекорд швидкості тому, що з 1972 року люди не покидали навколоземну орбіту. Космічний корабель повертається з навколоземної орбіти зі швидкістю максимум 28 000 км/год. Навіть у подальших місіях програми "Аполлон" на Місяць використовувалася інша траєкторія входу в атмосферу Землі, а тому астронавти поверталися з меншою швидкістю.

У 2022 році в рамках місії "Артеміда-1" космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів Місяць і увійшов у атмосферу Землі зі швидкістю близько 39 400 кілометрів за годину, і в такий спосіб не побув рекорд "Аполлон-10". Але цього року на кораблі "Оріон" у 10-денну подорож навколо Місяця і назад вирушать четверо астронавтів у рамках місії "Артеміда-2". Можливо, у них вийде побити 57-річний рекорд. Ця місія є генеральною репетицією перед поверненням астронавтів NASA на Місяць під час місії "Артеміда-3", яка запланована на 2028 рік. Можливо тоді точно буде побито рекорд швидкості руху людини, адже траєкторія входу в атмосферу буде дуже схожа на траєкторію "Аполлон-10".

