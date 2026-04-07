Астронавти NASA почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця (відео)

Перебуваючи на повній самоті на зворотному боці Місяця, астронавти почули дивні звуки в космічному кораблі. Виявилося, що цьому є пояснення.

Зараз астронавти місії "Артеміда-2" повертаються на Землю після успішного обльоту Місяця. Вони перебували в космосі далі, ніж будь-яка людина за всю історію космічних польотів. Дана місії є репетицією перед поверненням астронавтів NASA на поверхню Місяця, яке має відбутися 2028 року в рамках місії "Артеміда-4". Такою ж репетицією перед першою в історії висадкою людини на Місяць у травні 1969 року була місія "Аполлон-10". Тоді астронавти, перебуваючи на зворотному боці Місяця, почули у своїх навушниках моторошні звуки. Та ж історія повторилася і під час місії "Аполлон-11" у липні 1969 року, пише Фокус.

"Аполлон-10" — це була фінальна місія NASA перед першою в історії висадкою астронавтів на поверхню Місяця. Тому космічний корабель мав повну конфігурацію: командний і місячний модуль. На борту командного модуля перебували астронавти Томас Стаффорд, Джон Янг і Юджин Сернан.

Коли космічний корабель перебував зі зворотного боку Місяця, екіпаж почув дивні свистячі звуки, які здалися їм дивною космічною музикою з науково-фантастичних фільмів. Хоча ці звуки були доволі моторошними, враховуючи той факт, що астронавти NASA перебували на повній самоті так далеко від Землі.

Ці звуки не давали астронавтам спокою, адже вони виникали кілька разів, але пізніше вони зникли. Екіпаж місії "Аполлон-10" повідомив про цей інцидент на Землю, але пояснень цьому явищу у NASA від початку не було.

Зліва направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг Фото: solar-system

Ця історія повторилася і під час місії "Аполлон-11". Після того, як астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін спустилися на місячному модулі на поверхню Місяця і стали першими людьми, хто це зробив, на орбіті навколо супутника Землі продовжував кружляти в командному модулі Майкл Коллінз.

Майкл Коллінз, на борту командного модуля "Аполлон-11" Фото: solar-system

Коли він опинився зі зворотного боку Місяця, то також у навушниках почув ті самі моторошні звуки, які чули за два місяці до цього астронавти місії "Аполлон-10". Дивні звуки зникли після того, як місячний модуль приземлився на Місяці. Варто сказати, що Коллінз чув моторошні звуки якраз у той момент, коли він майже на годину втратив зв'язок із Землею. Тобто він був зовсім один у космосі. Як уже писав Фокус, астронавти місії "Артеміда-2" також втратили зв'язок із Землею на 40 хвилин, коли перебували по той бік Місяця.

"Якби мене про це не попередили, це б мене до смерті налякало", згадував пізніше Коллінз.

Річ у тім, що в NASA до моменту запуску місії "Аполлон-11" уже знали, що чули астронавти місії "Аполлон-10". Виявилося, що радіостанції в місячному модулі та командному модулі створювали взаємні перешкоди, які звучали дуже незвично.

Як уже писав Фокус, астронавти місії "Аполлон-10" встановили світовий рекорд швидкості руху людини, який не побито досі. Можливо, це зможуть зробити астронавти місії "Артеміда-2" вже 10 квітня.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, IFLScience.