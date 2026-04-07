На Венері зараз можуть перебувати жителі Землі: що з'ясували вчені

Нове дослідження припускає, що за мільярд років на Венеру могли потрапити мільярди клітин живих організмів з нашої планети. І теоретично деякі з них могли прижитися в суворих умовах атмосфери Венери.

Теорія панспермії стверджує, що життя поширюється космосом за допомогою астероїдів і комет. Згідно з цією теорією, будівельні блоки життя саме таким чином потрапляли на Землю мільярди років тому. Уже кілька років учені сперечаються про те, чи можуть у щільній, але токсичній атмосфері Венери існувати живі мікроорганізми, з огляду на певні суперечливі дані, що вказували на таку можливість. Автори нового дослідження припускають, що якщо на Венері є життя, то ймовірно воно прибуло із Землі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Науковці вирішили вивчити можливість того, що життя в атмосфері Венери існує і що воно було доставлене туди за допомогою метеоритів, які колись були частиною Землі. Дослідники використовували розроблене ними "Рівняння життя на Венері", яке показує, що життя в хмарах Венери може існувати завдяки матеріалу, викинутому із Землі.

"Рівняння життя на Венері" математично РЖВ виражається таким чином: L = O x R x C.

L — це ймовірність існування життя від 0 до 1, де 0 — його не існує, а 1 — точно існує), O — ймовірність того, що життя зародилося й утвердилося на Венері, R — потенціал існування біосфери та її здатність протистояти змінам, а C — ймовірність того, що придатні для життя умови зберігалися до сьогоднішнього дня.

Використовуючи це рівняння, вчені вивчили, як будь-який органічний матеріал, незалежно від його походження, повинен пережити міжпланетну подорож.

Венера Фото: JAXA

Минулі дослідження показали, що під час удару метеорита поверхнею Землі разом із викинутим камінням у космос можуть полетіти також і органічні молекули, що становлять будівельні блоки життя. Це ж можуть зробити й цілі мікроорганізми.

Як показує дослідження, прибувши таким чином на Венеру, будь-який органічний матеріал із Землі має бути розсіяний у хмарах планети, щоб вижити.

Учені розрахували потенційну кількість метеоритів, які прибули на Венеру із Землі протягом тривалого періоду часу. Вони виявили, що сотні мільярдів клітин живих організмів могли бути перенесені із Землі в хмари Венери, і багато хто з них міг там навіть вижити. За останні 1 мільярд років із Землі могло бути перенесено 20 мільярдів клітин.

Хоча вчені визнають, що їхнє рівняння не враховує всі деталі взаємодії метеоритів з атмосферою, і що кожен параметр рівняння схильний до значних невизначеностей, дослідження демонструє можливість панспермії між Землею і Венерою. Отже, якщо життя в хмарах Венери буде виявлено, є ймовірність, що воно зародилося на Землі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Geophysical Research: Planets, Phys.