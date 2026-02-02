Масивні підземні структури на Венері: нові дані вказують, що вони існують

Якщо підтвердиться існування масивних лавових трубок на Венері, це може змінити розуміння вченими вулканічних процесів в екстремальних планетарних умовах.

Ідея про те, що Венера, яку часто називають двійником Землі, може містити величезні підземні лавові трубки, стає більш популярною. Нове дослідження показує, що ці масивні підземні структури можуть досягати кілометра завширшки, потенційно затьмарюючи все, що спостерігалося на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Indian Defence Review.

Вивчати поверхню Венери дуже важко через те, що планета оповита щільною і товстою атмосферою, яка складається з сірки. Але історія вулканічних процесів Венери зберігається на її рівнинах, де звивисті канали та вулканічні утворення вказують на існування активного підземного світу.

Автори дослідження дійшли висновку, що під поверхнею Венери можуть ховатися величезні лавові трубки, тобто довгі порожні структури, створені гарячою магмою, що тече. Ці структури можуть бути індикаторами як минулої, так і сучасної геологічної активності на Венері.

Якщо підтвердиться існування цих масивних лавових трубок, це може змінити розуміння вченими вулканічних процесів в екстремальних планетарних умовах і дати нове уявлення про динамічне минуле Венери.

Вчені використовували метод аналізу граничних значень кінцевих елементів для моделювання того, якими можуть бути лавові трубки на Венері, щоб вони залишалися структурно стабільними. Результати показали, що ширина цих трубок може становити від кількох сотень метрів до кілометра в регіонах, де гірські породи мають високу механічну міцність. Такий діапазон розмірів лавових трубок відповідає розмірам схожих на канали структур на поверхні, які видно на зображеннях космічних апаратів.

За словами вчених, такі розміри вказують на складну систему підземних структур, які поки невидимі для сучасних приладів, але, ймовірно, вони залишають сліди на поверхні у вигляді ланцюжка ям або гравітаційних аномалій.

Хоча лавові трубки вказують на активне геологічне минуле Венери, згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у журналі Geochemistry, планета все ще вулканічно активна. Радіолокаційні спостереження космічних апаратів показують зміни поверхні, які могли статися через потоки лави.

Незважаючи на ці дані, підтвердження вулканічної активності на Венері залишається великою проблемою. Щільні хмари планети не дозволяють побачити поверхню Венери за допомогою більшості оптичних приладів. Тому вченим доводиться покладатися на радари і спектроскопію. Проте ці інструменти вже зафіксували ознаки дегазації та теплових аномалій, що вказує на триваючі геологічні процеси під поверхнею Венери.

