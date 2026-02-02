Недалеко від Сонця виявлено згусток темної матерії: у 10 млн разів важчий за нашу зірку

Астрофізики вважають, що виявили на близькій за космічними мірками відстані від Сонця величезне скупчення загадкової темної матерії.

Учені виявили свідчення існування масивного згустку темної матерії в околицях Сонця. Передбачуване скупчення темної матерії має масу приблизно в 10 мільйонів разів більшу за масу Сонця. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише ScienceNews.

Темна матерія являла собою загадкову невидиму речовину, адже вона не випускає і не відбиває світло. Але істотніше темної матерії можна визначити за її гравітаційним впливом на звичайну матерію, тобто все, що складається з відомих нам частинок і атомів. Вважається, що темна матерія відіграла одну з головних ролей у формуванні галактик, адже допомогла накопичитись звичайній матері в дуже щільні ділянки, де відбулась поява зірок. Вважається, що гравітація темної матерії не дає галактикам розлетітися на частини.

Наша галактика Чумацький Шлях оповита величезним гало з темної матерії, але астрофізики вважають, що всередині галактики перебуває незліченна безліч більш дрібних згустків темної матерії або субгало.

Автори нового дослідження вважають, що їм вдалося виявити кандидата на роль субгало з темної матерії, який знаходиться на відстані приблизно 3260 світлових років від Сонця, що вважається не дуже далекою відстанню за космічними мірками. Передбачається, що маса цього згустку темної матерії становить приблизно 10 мільйонів мас Сонця.

Астрофізики виявили цей об'єкт, спостерігаючи за залишками померлих масивних зірок, відомих як пульсари. Вони постійно випускають радіохвилі. Відстежуючи зміни частоти радіовипромінювання пульсарів у часі, вчені проводять різноманітні вимірювання в космосі.

Учені вивчили 53 пульсари і два ближчі до нас пульсари мали ознаки зміни частоти радіовипромінювання. Це вказувало на гравітаційний вплив якогось масивного об'єкта.

Щоб оцінити його масу, астрофізики включили в аналіз додаткові пульсари в околицях вихідної пари, таким чином, загальна кількість пульсарів становила 19. Але поблизу немає звичайних зірок або газових хмар, які могли б пояснити спостережувані явища. Тому вчені дійшли висновку, що це величезний згусток темної матерії.

Різні теорії темної матерії передбачають різний розподіл субгало темної матерії в галактиках. Автори дослідження кажуть, що якби вийшло скласти карту всіх субгало темної матерії в Чумацькому Шляху, то це б дало змогу точно визначити природу темної матерії. Досі невідомо з яких саме частинок вона складається і які їхні властивості.

