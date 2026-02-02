Недалеко от Солнца обнаружен сгусток темной материи: в 10 млн раз тяжелее нашей звезды

Астрофизики считают, что обнаружили на близком по космическим меркам расстоянии от Солнца огромное скопление загадочной темной материи.

Ученые обнаружили свидетельства существования массивного сгустка темной материи в окрестностях Солнца. Предполагаемое скопление темной материи имеет массу примерно в 10 миллионов раз больше массы Солнца. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceNews.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Темная материя представал собой загадочное невидимое вещество, ведь оно не выпускает и не отражает свет. Но существеннее темной матери можно определить по ее гравитационному влиянию на обычную материю, то есть все, что состоит из известных нам частиц и атомов. Считается, что темная материя сыграла одну из главных ролей в формировании галактик, ведь помогла накопиться обычной матери в очень плотные участки, где произошло появление звезд. Считается, что гравитация темной материи не дает галактикам разлететься на части.

Відео дня

Наша галактика Млечный Путь окутана огромным гало из темной материи, но астрофизики считают, что внутри галактики находится бесчисленное множество более мелких сгустков темной материи или субгало.

Авторы нового исследования считают, что им удалось обнаружить кандидата на роль субгало из темной материи, который находится на расстоянии примерно 3260 световых лет от Солнца, что считается не очень далеким расстоянием по космическим меркам. Предполагается, что масса этого сгустка темной материи составляет примерно в 10 миллионов масс Солнца.

Астрофизики обнаружили этот объект, наблюдая за остатками умерших массивных звезд, известных как пульсары. Они постоянно выпускают радиоволны. Отслеживая изменения частоты радиоизлучения пульсаров во времени ученые проводят различные измерения в космосе.

Ученые изучили 53 пульсара и два более близких к нам пульсара имели признаки изменения частоты радиоизлучения. Это указывало на гравитационное влияние какого-то массивного объекта.

Чтобы оценить его массу, астрофизики включили в анализ дополнительные пульсары в окрестностях исходной пары, таким образом, общее количество пульсаров составило 19. Но поблизости нет обычных звезд или газовых облаков, которые могли бы объяснить наблюдаемые явления. Поэтому ученые пришли к выводу, что это огромный сгусток темной материи.

Различные теории темной материи предсказывают различное распределение субгало темной материи в галактиках. Авторы исследования говорят, что если бы получилось составить карту всех субгало темной материи в Млечном Пути, то это бы позволило точно определить природу темной материи. До сих пор неизвестно из каких именно частиц она состоит и какие их свойства.

Как уже писал Фокус, физика указывает на то, что параллельные миры существуют. Существование параллельных миров может помочь раскрыть загадки нашей собственной Вселенной.

Также Фокус писал о том, что NASA активно готовится к запуску миссии "Артемида-2", который может состояться уже через неделю. Эксперты рассказали, что может пойти не так во время запуска и полета к Луне.