Массивные подземные структуры на Венере: новые данные указывают, что они существуют

Если подтвердится существование массивных лавовых трубок на Венере, это может изменить понимание учеными вулканических процессов в экстремальных планетарных условиях.

Идея о том, что Венера, которую часто называют двойником Земли, может содержать огромные подземные лавовые трубки, становится более популярной. Новое исследование показывает, что эти массивные подземные структуры могут достигать километра в ширину, потенциально затмевая все, что наблюдалось на Земле. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Indian Defence Review.

Изучать поверхность Венеры очень трудно из-за того, что планета окутана плотной и толстой атмосферой, состоящей из серы. Но история вулканических процессов Венеры сохраняется на ее равнинах, где извилистые каналы и вулканические образования указывают на существование активного подземного мира.

Авторы исследования пришли к выводу, что под поверхностью Венеры могут скрываться огромные лавовые трубки, то есть длинные пустые структуры, созданные текущей горячей магмой. Эти структуры могут быть индикаторами как прошлой, так и современной геологической активности на Венере.

Если подтвердится существование этих массивных лавовых трубок, это может изменить понимание учеными вулканических процессов в экстремальных планетарных условиях и дать новое представление о динамичном прошлом Венеры.

Ученые использовали метод анализа предельных значений конечных элементов для моделирования того, какими могут быть лавовые трубки на Венере, чтобы они оставались структурно стабильными. Результаты показали, что ширина этих трубок может составлять от нескольких сотен метров до километра в регионах, где горные породы обладают высокой механической прочностью. Такой диапазон размеров лавовых трубок соответствует размерам похожих на каналы структур на поверхности, которые видны на изображениях космических аппаратов.

По словам ученых, такие размеры указывают на сложную систему подземных структур, которые пока невидимы для современных приборов, но, вероятно, они оставляют следы на поверхности в виде цепочки ям или гравитационных аномалий.

Хотя лавовые трубки указывают на активное геологическое прошлое Венеры, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Geochemistry, планета все еще вулканически активна. Радиолокационные наблюдения космических аппаратов показывают изменения поверхности, которые могли произойти из-за потоков лавы.

Несмотря на эти данные, подтверждение вулканической активности на Венере остается большой проблемой. Плотные облака планеты не позволяют увидеть поверхность Венеры с помощью большинства оптических приборов. Поэтому ученым приходится полагаться на радары и спектроскопию. Тем не менее, эти инструменты уже зафиксировали признаки дегазации и тепловых аномалий, что указывает на продолжающиеся геологические процессы под поверхностью Венеры.

