На Венере сейчас могут находиться жители Земли: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что за миллиард лет на Венеру могли попасть миллиарды клеток живых организмов с нашей планеты. И теоретически некоторые из них могли прижиться в суровых условиях атмосферы Венеры.

Теория панспермии утверждает, что жизнь распространяется по космосу с помощью астероидов и комет. Согласно этой теории, строительные блоки жизни именно таким образом попадали на Землю миллиарды лет назад. Уже несколько лет ученые спорят о том, могут ли в плотной, но токсичной атмосфере Венеры существовать живые микроорганизмы, учитывая некоторое спорные данные, указывавшие на такую возможность. Авторы нового исследования предполагают, что если на Венере есть жизнь, то вероятно она прибыла с Земли, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Ученые решили изучить возможность того, что жизнь в атмосфере Венеры существует и что она была доставлена туда с помощью метеоритов, которые когда-то были частью Земли. Исследователи использовали разработанное ими "Уравнение жизни на Венере", которое показывает, что жизнь в облаках Венеры может существовать благодаря материалу, выброшенному с Земли.

"Уравнение жизни на Венере" математически УЖВ выражается следующим образом: L = O x R x C.

L — это вероятность существования жизни от 0 до 1, где 0 — ее не существует, а 1 – точно существует), O — вероятность того, что жизнь зародилась и утвердилась на Венере, R — потенциал существования биосферы и ее способность противостоять изменениям, а C — вероятность того, что пригодные для жизни условия сохранялись до сегодняшнего дня.

Используя это уравнение ученые изучили, как любой органический материал, независимо от его происхождения, должен пережить межпланетное путешествие.

Венера Фото: JAXA

Прошлые исследования показали, что во время удара метеорита по поверхности Земли вместе с выброшенным камнями в космос могут улететь также и органические молекулы, составляющие строительные блоки жизни. Это же могут сделать и целые микроорганизмы.

Как показывает исследование, прибыв таким образом на Венеру, любой органический материал с Земли должен быть рассеян в облаках планеты, чтобы выжить.

Ученые рассчитали потенциальное количество метеоритов, которые прибыли на Венеру с Земли в течение длительного периода времени. Они обнаружили, что сотни миллиардов клеток живых организмов могли быть перенесены с Земли в облака Венеры и многие из них могли там даже выжить. За последние 1 миллиард лет с Земли могло быть перенесено 20 миллиардов клеток.

Хотя ученые признают, что их уравнение не учитывает все детали взаимодействия метеоритов с атмосферой, и что каждый параметр уравнения подвержен значительным неопределенностям, исследование демонстрирует возможность панспермии между Землей и Венерой. Следовательно, если жизнь в облаках Венеры будет обнаружена, есть вероятность, что она зародилась на Земле.

При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, Phys.