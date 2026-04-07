На Венере сейчас могут находиться жители Земли: что выяснили ученые
Новое исследование предполагает, что за миллиард лет на Венеру могли попасть миллиарды клеток живых организмов с нашей планеты. И теоретически некоторые из них могли прижиться в суровых условиях атмосферы Венеры.
Теория панспермии утверждает, что жизнь распространяется по космосу с помощью астероидов и комет. Согласно этой теории, строительные блоки жизни именно таким образом попадали на Землю миллиарды лет назад. Уже несколько лет ученые спорят о том, могут ли в плотной, но токсичной атмосфере Венеры существовать живые микроорганизмы, учитывая некоторое спорные данные, указывавшие на такую возможность. Авторы нового исследования предполагают, что если на Венере есть жизнь, то вероятно она прибыла с Земли, пишет Фокус.
Ученые решили изучить возможность того, что жизнь в атмосфере Венеры существует и что она была доставлена туда с помощью метеоритов, которые когда-то были частью Земли. Исследователи использовали разработанное ими "Уравнение жизни на Венере", которое показывает, что жизнь в облаках Венеры может существовать благодаря материалу, выброшенному с Земли.
"Уравнение жизни на Венере" математически УЖВ выражается следующим образом: L = O x R x C.
L — это вероятность существования жизни от 0 до 1, где 0 — ее не существует, а 1 – точно существует), O — вероятность того, что жизнь зародилась и утвердилась на Венере, R — потенциал существования биосферы и ее способность противостоять изменениям, а C — вероятность того, что пригодные для жизни условия сохранялись до сегодняшнего дня.
Используя это уравнение ученые изучили, как любой органический материал, независимо от его происхождения, должен пережить межпланетное путешествие.
Прошлые исследования показали, что во время удара метеорита по поверхности Земли вместе с выброшенным камнями в космос могут улететь также и органические молекулы, составляющие строительные блоки жизни. Это же могут сделать и целые микроорганизмы.
Как показывает исследование, прибыв таким образом на Венеру, любой органический материал с Земли должен быть рассеян в облаках планеты, чтобы выжить.
Ученые рассчитали потенциальное количество метеоритов, которые прибыли на Венеру с Земли в течение длительного периода времени. Они обнаружили, что сотни миллиардов клеток живых организмов могли быть перенесены с Земли в облака Венеры и многие из них могли там даже выжить. За последние 1 миллиард лет с Земли могло быть перенесено 20 миллиардов клеток.
Хотя ученые признают, что их уравнение не учитывает все детали взаимодействия метеоритов с атмосферой, и что каждый параметр уравнения подвержен значительным неопределенностям, исследование демонстрирует возможность панспермии между Землей и Венерой. Следовательно, если жизнь в облаках Венеры будет обнаружена, есть вероятность, что она зародилась на Земле.
При написании материала использованы источники: Journal of Geophysical Research: Planets, Phys.