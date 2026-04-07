Заход Земли и полное затмение: NASA показало уникальные кадры с обратной стороны Луны

Миссия "Артемида II" совершила пролёт мимо Луны, приблизившись к ней на расстояние всего в 6545 километров и установив рекорд дальности полета человека в космос.

В то же время астронавты на борту капсулы "Орион" прошли за пределами обратной стороны Луны, пролетев расстояние от Земли примерно в 407 тысяч километров и тем самым побив рекорд "Аполлона-13" по дальности полета человека в космос, сообщает CNN.

Как ранее уже сообщалось, пролет длился семь часов. На протяжении этого времени экипаж "Ориона" мог рассмотреть видны лунной поверхности, которые раньше не видел ни один человек на Земле. Она освещалась Солнцем всего на 21%.

Члены экипажа Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен на протяжении пяти часов сделали около 10 000 фотографий.

Когда "Орион" проходил за Луной, связь с астронавтами пропала примерно на 40 минут. В это время они наблюдали, как Земля "заходит" за Луну и запечатлели это на камеру. Кстати, подобное наблюдал и экипаж "Аполлона" в 1968 году.

Полная трансляция сближения миссии "Артемида II" с Луной

Что увидели астронавты на поверхности Луны

На опубликованных снимках на поверхности Луны видны кратеры. На освещенной стороне Земли заметны облака над Австралией и Океанией, а на темной стороне — ночь.

По информации издания, научная группа "Артемиды" обучила экипаж поиску определенных особенностей Луны, включая древние лавовые потоки и ударные кратеры. Благодаря этому астронавты, например, увидели во время захода Земли бассейн Герцшпрунга, который выглядит как два концентрических кольца.

Они также наблюдали кольца вокруг бассейна Ориентале, одного из самых молодых крупных ударных кратеров Луны. До этой миссии Ориентале никогда не был виден невооруженным глазом.

Rольца вокруг бассейна Ориентале видны невооруженным глазом Фото: NASA

В положении "10 часов" относительно Ориентале находятся два небольших кратера. Астронавты предложили назвать один кратер "Интегрити" (Integrity) в честь своего космического корабля "Орион", а другой — "Кэрролл" (Carroll) в честь покойной жены командира миссии "Артемида II" Рида Уайзмена.

Кэрролл Тейлор Уайзмен, медсестра в отделении интенсивной терапии новорожденных, умерла в 2020 году после борьбы с раком.

Когда кратер получил имя Кэррол, астронавты не смогли сдержать слез, а в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне была объявлена ​​минута молчания в пам'ять о миссис Уайзмен.

Экипаж во время полета смог наблюдать особое солнечное затмение. Когда луна закрыла Солнце, стали видны части солнечной короны, или внешней атмосферы Солнца, включая структуры, называемые стримерами, которые они описали как "детские волоски".

Полное затмение за пределами Земли Фото: NASA

Полное затмение, во время которого можно было увидеть Марс, Венеру и Сатурн, а также звезды и свечение Земли, длилось для астронавтов почти час, хотя на Земле оно наблюдается не более нескольких минут.

Часть Луны во время солнечного затмения. Слева видна Венера Фото: NASA

Риз Уайзмен после завершения пролета поблагодарил свою команду за пережитые эмоции, а научную команду NASA — за высочайший уровень организации и подготовки полета.

Фотографии, сделанные астронавтами, помогут ученым лучше понять Луну и ее происхождение, а также заложат основу для будущих миссий на лунную поверхность.

Сейчас астронавты миссии "Артемида-2" возвращаются на Землю после успешного облета Луны.

Напомним, находясь в полном одиночестве на обратной стороне Луны, астронавты услышали странные звуки в космическом корабле.