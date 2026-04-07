Захід Землі і повне затемнення: NASA показало унікальні кадри зі зворотного боку Місяця

Місія "Артеміда II" здійснила проліт повз Місяць, наблизившись до нього на відстань лише 6545 кілометрів і встановивши рекорд дальності польоту людини в космос.

Водночас астронавти на борту капсули "Оріон" пройшли поза межами зворотного боку Місяця, пролетівши відстань від Землі приблизно в 407 тисяч кілометрів і тим самим побивши рекорд "Аполлона-13" за дальністю польоту людини в космос, повідомляє CNN.

Як раніше вже повідомлялося, проліт тривав сім годин. Протягом цього часу екіпаж "Оріона" міг роздивитись краєвиди місячної поверхні, які раніше не бачила жодна людина на Землі. Вона освітлювалася Сонцем лише на 21%.

Члени екіпажу Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен протягом п'яти годин зробили близько 10 000 фотографій.

Коли "Оріон" проходив за Місяцем, зв'язок з астронавтами зник приблизно на 40 хвилин. У цей час вони спостерігали, як Земля "заходить" за Місяць і зафіксували це на камеру. До речі, подібне спостерігав і екіпаж "Аполлона" 1968 року.

Повна трансляція зближення місії "Артеміда II" з Місяцем

Що побачили астронавти на поверхні Місяця

На опублікованих знімках на поверхні Місяця видно кратери. На освітленому боці Землі помітні хмари над Австралією та Океанією, а на темному боці — ніч.

За інформацією видання, наукова група "Артеміди" навчила екіпаж пошуку певних особливостей Місяця, включно з давніми лавовими потоками та ударними кратерами. Завдяки цьому астронавти, наприклад, побачили під час заходу Землі басейн Герцшпрунга, який має вигляд двох концентричних кілець.

Вони також спостерігали кільця навколо басейну Орієнтале, одного з наймолодших великих ударних кратерів Місяця. До цієї місії Орієнтале ніколи не було видно неозброєним оком.

Кільця навколо басейну Орієнтале видно неозброєним оком Фото: NASA

У положенні "10 годин" відносно Орієнтале розташовані два невеликих кратери. Астронавти запропонували назвати один кратер "Інтегріті" (Integrity) на честь свого космічного корабля "Оріон", а інший — "Керролл" (Carroll) на честь покійної дружини командира місії "Артеміда II" Ріда Вайзмена.

Керролл Тейлор Вайзмен, медсестра у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, померла 2020 року після боротьби з раком.

Коли кратер отримав ім'я Керрол, астронавти не змогли стримати сліз, а в Центрі управління польотами НАСА в Г'юстоні було оголошено хвилину мовчання в пам'ять про місіс Вайзмен.

Екіпаж під час польоту зміг спостерігати особливе сонячне затемнення. Коли Місяць закрив Сонце, стало видно частини сонячної корони, або зовнішньої атмосфери Сонця, включно зі структурами, званими стримерами, які вони описали як "дитячі волоски".

Повне затемнення за межами Землі Фото: NASA

Повне затемнення, під час якого можна було побачити Марс, Венеру і Сатурн, а також зірки і світіння Землі, тривало для астронавтів майже годину, хоча на Землі його спостерігають не більше ніж кілька хвилин.

Частина Місяця під час сонячного затемнення. Ліворуч видно Венеру Фото: NASA

Різ Уайзмен після завершення прольоту подякував своїй команді за пережиті емоції, а науковій команді NASA — за найвищий рівень організації та підготовки польоту.

Фотографії, зроблені астронавтами, допоможуть ученим краще зрозуміти Місяць та його походження, а також закладуть основу для майбутніх місій на місячну поверхню.

Зараз астронавти місії "Артеміда-2" повертаються на Землю після успішного обльоту Місяця.

Нагадаємо, перебуваючи на повній самоті на зворотному боці Місяця, астронавти почули дивні звуки в космічному кораблі.