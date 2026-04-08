У США створили технологію для виробництва дешевого та екологічного авіаційного палива

Американські вчені розробили одноетапний процес перетворення етанолу на авіаційне паливо.

Дослідники зі США розробили каталізатор, який може перетворювати етанол на авіаційне паливо за один етап зі значно меншими витратами. Нова технологія може значно знизити вартість виробництва екологічно чистого авіаційного палива, пише Фокус.

Американська компанія Gevo, що займається розробкою передових типів біопалива, отримала патент на дві каталітичні технології для прискорення комерційного виробництва екологічно чистого авіаційного палива.

Інновація ґрунтується на спрощеному методі, який перетворює етанол, також відомий як етиловий спирт, який зазвичай отримують із рослинної або відхідної сировини, на олефіни. Це основні прекурсори, що використовуються для виробництва авіаційного палива.

Хоча цей процес зазвичай включає в себе кілька етапів, новий каталізатор підтримує одноетапний шлях перетворення етанолу в олефіни. Це значно покращує виробничий процес і знижує витрати.

Екологічно чисте авіаційне паливо — це альтернатива традиційному авіаційному паливу, що не містить нафтопродуктів. Воно виробляється з перероблених відходів, жирів, і масел, і сільськогосподарських відходів. Це паливо розглядається як найважливіше рішення в прагненні до зведення до нуля викидів вуглецю під час авіаперевезень. Багато авіакомпаній вже заявили про те, що вони хочуть використовувати екологічно чисте авіаційне паливо.

Проте ефективність виробництва такого палива, як і раніше, залишається проблемою, головним чином через високі виробничі витрати, обмежену доступність сировини і складні вимоги до інфраструктури.

Для розв'язання цієї проблеми вчені розробили каталітичну технологію, здатну підвищити вуглецеву ефективність і знизити вартість перетворення етанолу на паливні прекурсори. Водночас, олефіни, отримані в результаті цього процесу, також можуть бути використані у виробництві пластмас, розчинників і поверхнево-активних речовин.

Очікується, що до 2050 року світовий попит на авіаційне паливо зросте до приблизно 800 мільярдів літрів. Розширення використання чистого авіаційного палива може допомогти авіаційній індустрії задовольнити цей попит, що також призведе до зниження викидів вуглецю в атмосферу.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.