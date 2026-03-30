70 років у небі: секретний літак U-2 часів холодної війни пройшов модернізацію (відео)

Незважаючи на те, що літак-розвідник U-2 ВПС США вже пройшов кілька модернізацій, зараз оновлення отримала система AN/ALQ-221.

Легендарний літак-розвідник Lockheed U-2 часів холодної війни отримав нове життя завдяки модернізації системи AN/ALQ-221, призначеної для захисту літака від сучасних радарів і засобів радіоелектронної боротьби, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія BAE Systems виконала оновлення системи радіолокаційного попередження та радіоелектронної боротьби AN/ALQ-221 американського літака-розвідника U-2, який експлуатується вже 70 років. Ця система забезпечує як ситуаційну обізнаність літака-розвідника, так і захист від радарів і засобів радіоелектронної боротьби. Систему було створено ще 2004 року і відтоді вона модернізувалася кілька разів, як і сам секретний американський літак.

Відео дня

Деякі військові літаки з'являються і зникають дуже швидко, але інші використовуються протягом кількох десятиліть. Секретний літак-розвідник Lockheed U-2 надійшов на озброєння у ВПС США 1956 року і літає досі.

Причина створення U-2 полягала в тому, що в 1950-х роках американці реально не знали, якими військовими можливостями володіє СРСР. Переобладнані американські бомбардувальники використовували для розвідки радянської території, але вони були вразливі для систем ППО.

Один із перших варіантів літака U-2 Фото: New Atlas

Тому було створено літак-розвідник U-2, який може літати на висоті понад 21 000 метрів, де, як вважалося, він буде невидимий для радянських радарів і недосяжний для систем ППО. Літак міг проникати глибоко в радянський повітряний простір і отримувати зображення військових об'єктів на території СРСР.

Спочатку U-2 мав довжину 19 метрів, розмах крил 21 метр і міг за допомогою одного двигуна розвивати швидкість 659 км/год. При цьому дальність польоту становила 11 200 км. Тепер U-2 має абсолютно новий двигун, повністю перероблену кабіну пілота, яка тепер містить у собі новий бортовий комп'ютер і цифрову панель із багатофункціональними дисплеями, яка замінила більшість аналогових органів управління.

Важливим фактором успіху та довговічності U-2 є його модульна конструкція, яка робить його відносно простим у модернізації. Сучасний U-2 має більший розмах крил, він також помітно швидший і має приблизно втричі більшу дальність польоту.

Літаки U-2 використовують як лабораторії для тестування нових технологій у галузі зв'язку, штучного інтелекту та іншого обладнання для винищувачів Фото: New Atlas

Сучасний U-2 має ніс, у якому розміщена радіолокаційна антена бічного огляду, і пару величезних паливних баків під крилами. Крім того, є контейнер із супутниковим зв'язком, що дає змогу літаку завантажувати і вивантажувати величезні обсяги даних.

Оновлена система AN/ALQ-221 ADS, яка допомагає продовжити термін служби U-2, покращує можливості літака-розвідника з протидії новим радарам і системам радіоелектронної боротьби, а також дає йому змогу служити випробувальним полігоном для технологій винищувачів 6-го покоління.

Літаки U-2 використовують як лабораторії для тестування нових технологій у сфері зв'язку, штучного інтелекту та іншого обладнання для винищувачів.

Громадськість мало знала про літак U-2 до сумнозвісного інциденту з пілотом Гері Пауерсом 1960 року, коли радянські війська збили U-2 на своїй території. Вважалося, що літак U-2 літає на такій великій висоті і має настільки малу радіолокаційну помітність, що радянські радари і системи ППО не можуть його виявити. Але виявилося, що це не так.

Поки що секретний літак ВПС США продовжує виконувати місії в усьому світі і після чергового оновлення U-2, можливо, буде використовуватися ще кілька десятиліть, а може і більше.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.