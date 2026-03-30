ШІ розгадав секрет давньоримської гри: вчені не могли це зробити понад 40 років (фото)

Давньоримська настільна гра 42 роки ставила вчених у глухий кут. Тепер штучний інтелект допоміг розібратися з її правилами.

Загадковий давньоримський кам'яний артефакт, знайдений 1984 року на місці римського поселення Коріовалум (сучасні Нідерланди) тривалий час вважався якоюсь настільною грою. Але якою саме? Дослідники історії Стародавнього Риму не могли розгадати цю загадку 42 роки. Тепер ШІ допоміг розгадати цю таємницю, пише Фокус.

Кам'яний артефакт із вапняку у формі овалу з вирізаними лініями на ньому, як припускали вчені, являє собою ігрову дошку розміром 21 x 14,5 см. Тобто цей камінь явно використовували для якоїсь настільної гри в Стародавньому Римі. Сліди зносу на камені свідчать про використання ігрових фішок, які переміщали по ігровому полю, але які засади були у цієї гри, вчені не могли зрозуміти кілька десятиліть. Але тепер науковці використали 3D-сканування та штучний інтелект, щоб розгадати правила загадкової гри.

Кам'яний артефакт із вапняку у формі овалу з вирізаними лініями на ньому, як припускали вчені, являє собою ігрову дошку розміром 21 x 14,5 см. Фото: New Atlas

Автори дослідження кажуть, що геометричний візерунок і видимі сліди зносу на камені відповідають переміщенню ігрових фішок по поверхні. При цьому сліди зносу вказують на те, що ігрова дошка використовувалася багаторазово. Для того, щоб з'ясувати, що це за гра, вчені використовували потужність штучного інтелекту Ludii.

Дослідники застосували штучний інтелект для моделювання давньоримської гри з використанням 100 різних можливих наборів правил стародавніх ігор, відстежуючи сліди зносу, щоб визначити, куди могли переміщатися фішки. ШІ провів понад 1000 ходів, згідно з кожним можливим набором правил, і нарешті виявив який з них правильний.

Автори дослідження кажуть, що геометричний візерунок і видимі сліди зносу на камені відповідають переміщенню ігрових фішок по поверхні Фото: New Atlas

Дослідження показало, давньоримська гра являла собою тип стратегічної гри, відомої як гра на блокування. У таких іграх гравці намагаються заблокувати фігури противника, запобігаючи їхньому руху, а не захоплюючи їх.

Вчені вважають, що в цій настільній грі один гравець використовував дві фішки на одному кінці каменю, а інший гравець намагався заблокувати його ходи чотирма фішками на протилежному кінці ігрового поля.

За словами вчених, це перший випадок, коли моделювання гри за допомогою ШІ використовувалося спільно з археологічними методами для ідентифікації стародавньої настільної гри. Таким чином штучний інтелект може стати чудовим інструментом для розуміння стародавніх ігор, які не схожі на ті, що відомі за збереженими текстами або творами мистецтва.

Під час написання матеріалу використано джерела: Antiquity, New Atlas.