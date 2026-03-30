ИИ разгадал секрет древнеримской игры: ученые не могли это сделать более 40 лет (фото)

Древнеримская настольная игра 42 года ставила ученых в тупик. Теперь искусственный интеллект помог разобраться с ее правилами.

Загадочный древнеримский каменный артефакт, найденный в 1984 году на месте римского поселения Кориовалум (современные Нидерланды) долгое время считался какой-то настольной игрой. Но какой именно? Исследователи истории Древнего Рима не могли разгадать эту загадку 42 года. Теперь ИИ помог разгадать эту тайну, пишет Фокус.

Каменный артефакт из известняка в форме овала с вырезанными линиями на нем, как предполагали ученые, представляет собой игровую доску размером 21 x 14,5 см. То есть этот камень явно использовали для какой-то настольной игры в Древнем Риме. Следы износа на камне свидетельствуют об использовании игровых фишек, которые перемещали по игровому полю, но какие повила были у этой игры ученые не могли понять несколько десятилетий. Но теперь ученые использовали 3D-сканирование и искусственный интеллект, чтобы разгадать правила загадочной игры.

Авторы исследования говорят, что геометрический узор и видимые следы износа на камне соответствуют перемещению игровых фишек по поверхности. При этом следы износа указывают на то, что игровая доска использовалась многократно. Для того, чтобы выяснить, что это за игра, ученые использовали мощность искусственного интеллекта Ludii.

Исследователи применили искусственный интеллект для моделирования древнеримской игры с использованием 100 различных возможных наборов правил древних игр, отслеживая следы износа, чтобы определить, куда могли перемещаться фишки. ИИ провел более 1000 ходов, согласно каждому возможному набору правил, и наконец-то обнаружил какое из них правильное.

Исследование показало, древнеримская игра представляла собой тип стратегической игры, известной как игра на блокировку. В таких играх игроки пытаются заблокировать фигуры противника, предотвращая их движение, а не захватывая их.

Ученые считают, что в этой настольной игре один игрок использовал две фишки на одном конце камня, а другой игрок пытался заблокировать его ходы четырьмя фишками на противоположном конце игрового поля.

По словам ученых, это первый случай, когда моделирование игры с помощью ИИ использовалось совместно с археологическими методами для идентификации древней настольной игры. Таким образом искусственный интеллект может стать отличным инструментом для понимания древних игр, которые не похожи на те, что известны по сохранившимся текстам или произведениям искусства.

При написании материала использованы источники: Antiquity, New Atlas.