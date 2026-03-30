ШІ через рік складе останній іспит людства: вчені стануть непотрібні

ШІ вже до кінця року може пройти найскладніший науковий тест у світі. У такий спосіб штучної інтелект може стати розумнішим за більшість вчених.

Експерти вважають, що ШІ зможе пройти на 100% найскладніший науковий тест у світі під назвою "Останній іспит людства". Це може статися вже через кілька місяців або через рік, пише Фокус.

У 2024 році дослідники з компанії Scale AI (займається маркуванням даних, необхідних для навчання ШІ) і некомерційної організації Center for AI Safety зібрали 70 00 запитань від учених із 50 країн світу, щоб скласти найскладніший науковий тест у світі.

У підсумку було створено тест під назвою "Останній іспит людства", який складається з 2500 запитань з математики, гуманітарних і природничих наук. Цей тест використовується для перевірки рівня знань ШІ.

Кожне запитання тесту вимагає наявності щонайменше докторського ступеня в тій чи іншій галузі науки. Якщо відповісти на всі запитання, то можна отримати звання "універсального експерта".

Тест був створений для вивчення як широти знань ШІ, так і глибини його міркувань. Запитання вимагають короткої та однозначної відповіді, а відповіді на них складно знайти в інтернеті. Таким чином ШІ повинен володіти дуже широким спектром знань, щоб пройти цей тест.

У 2024 році ChatGPT від OpenAI набрав лише 3% під час проходження тесту, а Gemini від Google і Claude від Anthropic показали не набагато кращі результати.

Тоді цей тест допоміг розвіяти побоювання з приводу того, що ШІ може стати надто розумним, і показав значний розрив у знаннях між великими мовними моделями і кращими вченими світу.

Але нещодавно велика мовна модель Gemini показала результат у 45,9% під час проходження "Останнього іспиту людства", а Claude, досягла результату в 34,2%. ChatGPT не набагато відстає від конкурентів.

Келвін Чжан зі Scale AI заявив, що ШІ дуже швидко навчається і зможе отримати максимальний бал під час проходження "Останнього іспиту людства" вже за кілька місяців або за рік. Це означає, що якщо ШІ пройде найскладніший науковий тест у світі, то в майбутньому штучний інтелект доведеться перевіряти на питаннях, на які жодна людина не знає відповіді.

І все ж Чжан вважає, що ШІ не зможе повною мірою освоїти деякі вузькі галузі науки, а також йому буде дуже складно змагатися з людиною в ухваленнях рішень, зокрема в розважливості та креативності.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.