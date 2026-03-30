Астронавт NASA в космосі втратив здатність говорити: лікарі не знають чому

Через загадковий інцидент із Майклом Фінком на орбіті, NASA довелося провести першу в історії МКС медичну евакуацію екіпажу.

Астронавт NASA Майкл Фінк, через якого NASA провело першу в історії Міжнародної космічної станції (МКС) евакуацію екіпажу через проблеми зі здоров'ям в одного з учасників місії, повідомив, що лікарі не знають чому йому стало зле в космосі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

15 січня на Землю на місяць раніше запланованого терміну повернулися чотири члени екіпажу МКС із місії Crew-11. Перервати місію і повернути астронавтів на Землю NASA вирішило через раптове погіршення здоров'я 59-річного астронавта Майкла Фінка. Тепер стало відомо, що ж із ним сталося. Про це розповів сам Фінк під час пресконференції.

Відео дня

7 січня Фінк готувався до виходу у відкритий космос, запланованого на 8 січня, але раптово зрозумів, що не може говорити.

"Це сталося абсолютно несподівано. Просто неймовірно швидко", — сказав астронавт NASA, який уже чотири рази побував у космосі і провів там загалом 549 днів.

Фінк повідомив, що він не відчув ніякого болю, просто йому стало погано в лічені секунди і він втратив здатність говорити приблизно на 20 хвилин. Інші члени екіпажу МКС негайно зв'язалися з лікарями на Землі і NASA скасувало вихід у відкритий космос, а пізніше ухвалило рішення про термінову евакуацію учасників місії Crew-11 з МКС.

За словами Фінка, він зміг говорити через приблизно 20 хвилин і почувався добре після цього. Лікарі виключили серцевий напад, але попри те, що астронавт зараз почувається добре, лікарі досі не знають, що з ним сталося. Можливо, так організм відреагував на тривале перебування в невагомості. До цього інциденту Фінк перебував на МКС уже 5,5 місяців.

Фінк сказав, що не може надати жодних додаткових подробиць про свій медичний інцидент з міркувань конфіденційності, згідно з протоколами NASA. Та все ж він повідомив, що його колеги на орбіті використовували апарат УЗД, який є на МКС для перевірки стану здоров'я. Також Фінк пройшов уже багато обстежень на Землі, але причина раптової втрати мови досі з'ясовується.

Астронавт NASA досі переживає через те, що його хвороба стала причиною скасування виходу у відкритий космос і дострокового повернення членом місії Crew-11 на Землю. Це був би ювілейний, десятий, вихід у відкритий космос для Фінка і він все ще сподівається знову повернутися на орбіту.

Як уже писав Фокус, астронавти NASA 1 квітня мають полетіти в подорож навколо Місяця і назад. Це перша подібна місія за 54 роки.

Також Фокус писав про те, що наукові дослідження з фізики містять помилки: це вперше виявив комп'ютер.

Під час написання матеріалу використано джерела: Associated Press, Live Science, NASA.